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Eurobank: Εκδίδει 6,56 εκατ. νέες μετοχές μέσω stock options – Αύξηση κεφαλαίου κατά €1,44 εκατ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:28 - 01 Σεπ 2026

Eurobank: Εκδίδει 6,56 εκατ. νέες μετοχές μέσω stock options – Αύξηση κεφαλαίου κατά €1,44 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα»), στο πλαίσιο της εφαρμογής του 8ου προγράμματος (2η, 3η,  4η και 5η σειρά) διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Τράπεζας (εφεξής «το Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 28.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφηθείσης την 12.12.2025 από την Τράπεζα εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») και του οποίου η συνέχιση εγκρίθηκε δυνάμει της από 22.10.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εν λόγω εφαρμογή του Προγράμματος, την τιμή διάθεσης και τον αριθμό των μετοχών που διατέθηκαν και των οποίων θα αιτηθεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Euronext Athens, ως εξής:

Το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options) της Τράπεζας που χορηγούνται σε μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (εφεξής «οι Δικαιούχοι») έχει ως σκοπό να προσελκύσει, διατηρήσει και δώσει κίνητρα σε μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, διασφαλίζοντας ορθή εταιρική διακυβέρνηση και προωθώντας τις αξίες της Τράπεζας, σε εφαρμογή των ακολουθούμενων πολιτικών αποδοχών της και της προβλεπόμενης σε αυτές κατανομής των μεταβλητών αποδοχών ως συνδυασμού μετρητών και χρηματοοικονομικών μέσων. Με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται παράλληλα τα κίνητρα των μελών της Διοίκησης και του προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας και του Ομίλου της. Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Τράπεζας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Τράπεζας.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Eurobank Holdings κατά τις από 25.06.2021, 23.07.2021, 15/16.12.2022, 31.05.2023, 27.06.2023, 31.07.2023, 28.06.2024, 27.06.2025 και το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά την από 26.06.2026 συνεδρίασή του προέβησαν στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης σε συγκεκριμένα μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού (231 μέλη συνολικά). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα: α) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 2ης Σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2026 ήταν 2.490.428 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή, β) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 3ης σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2026 ήταν 2.454.726 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή, γ) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 4ης σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2026 ήταν 828.634 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή, και δ) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 5ης σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2026 ήταν 781.773 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή.

Από τα ανωτέρω δικαιώματα ασκήθηκαν για το έτος 2026, κατά το χρονικό διάστημα από 23.07.2026 έως και 03.08.2026, 6.555.561 δικαιώματα προαίρεσης από 231 Δικαιούχους, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως και με τον αρμόζοντα τρόπο το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Τράπεζας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν στο όνομα των ασκησάντων τα δικαιώματά τους ανέρχεται σε 6.555.561 μετοχές κοινές με ψήφο, με ονομαστική αξία 0,22 ευρώ ανά μετοχή, η δε τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 0,23 ευρώ.

Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε 1.507.779,03 ευρώ.

Με την από 28.08.2026 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.442.223,42 ευρώ με την έκδοση 6.555.561 νέων μετοχών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,23 ευρώ η κάθε μία, της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών αχθείσας στον λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε την 01.09.2026 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6156902 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) από τη Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Δ΄ Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 794.193.255,46 ευρώ και διαιρείται σε 3.609.969.343 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.

Περαιτέρω, με την από 28.08.2026 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 113 του ν. 4548/2018. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε την 01.09.2026 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6157039 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) από τη Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Δ΄ Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο, για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens. Οι νέες μετοχές θα καταχωρισθούν στα αρχεία του Euronext Securities Athens και στις μερίδες και στους λογαριασμούς των Δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Euronext Securities Athens, όπως προβλέπει ο νόμος. Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.

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