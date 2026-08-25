ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Motor Oil: Αύξηση 170% για το EBITDA το α εξάμηνο - Ξεπέρασε το €1 δισ.
Ανακοινώσεις
19:20 - 25 Αυγ 2026

Motor Oil: Αύξηση 170% για το EBITDA το α εξάμηνο - Ξεπέρασε το €1 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Motor Oil κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς ανήλθε σε 7.524,1 εκατ. ευρώ, έναντι 5.265,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 42,89%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 18,06% (από 6.260.917 ΜΤ σε 7.391.384 ΜΤ), όσο και στον αυξημένο μέσο όρο των τιμών (σε Δολάρια Η.Π.Α.) των προϊόντων πετρελαίου κατά 43% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου 2025, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις.

Μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 6,8% (μέση ισοτιμία Α’ Εξαμήνου 2026: 1 € = 1,1666 $ έναντι 1 € = 1,0927 $ την αντίστοιχη περίοδο του 2025) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάρια Η.Π.Α.

Η ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων επιβεβαιώνει τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του Ομίλου, με τις πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας να ανέρχονται στο 78,10% του συνολικού όγκου πωλήσεων το Α’ Εξάμηνο 2026, έναντι 71,62% την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ενώ η συνεισφορά της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 85,73% έναντι 81,82% το Α’ Εξάμηνο του 2025.

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο του 2026 στο ποσό των Ευρώ 1.252.312 χιλ. έναντι Ευρώ 430.522 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ήτοι αυξημένο κατά 190,88%.

Η μεγάλη αύξηση των μεγεθών αποδίδεται στην αύξηση των βιομηχανικών πωλήσεων κατά περίπου 1.200 χιλιάδες ΜΤ, λόγω της υψηλότερης διαθεσιμότητας των μονάδων του Διυλιστηρίου της μητρικής Εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των περιθωρίων διύλισης, ιδίως για βενζίνη και ντίζελ, ως συνέπεια της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της συνεχιζόμενης έντασης των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2026 σε Ευρώ 1.047.130 χιλ. από Ευρώ 387.437 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2025 (αύξηση 170,27%) και της Εταιρείας σε Ευρώ 830.662 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2026 από Ευρώ 263.243 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2025 (αύξηση 215,55%).

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2026 σε Ευρώ 689.335 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 163.407 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2025.

motor-1_18821dafeed5efbc.png

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Motor Oil: Ισχυρό β’ τρίμηνο βλέπει η AXIA – Στα €500 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Ισχυρό β’ τρίμηνο βλέπει η AXIA – Στα €500 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA

Χρηματιστήριο: «Φρένο» μετά το υψηλό 17 ετών – Ποιοι τίτλοι άντεξαν στις ρευστοποιήσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: «Φρένο» μετά το υψηλό 17 ετών – Ποιοι τίτλοι άντεξαν στις ρευστοποιήσεις

Optima: Η Motor Oil οδεύει προς ιστορικά υψηλή κερδοφορία
Αναλύσεις

Optima: Η Motor Oil οδεύει προς ιστορικά υψηλή κερδοφορία

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/08/2026 - 21:45

Ντόλι Πάρτον: Η «βασίλισσα» της country μουσικής έφυγε από τη ζωή

Magazino
25/08/2026 - 21:30

«Μα στις διακοπές πρέπει να περνάμε καλά»: Η πίεση της τέλειας οικογενειακής ευτυχίας

Ειδήσεις
25/08/2026 - 21:15

«Καμπανάκι» από Fed: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις επιτοκίων αν επιμείνει ο πληθωρισμός

Ειδήσεις
25/08/2026 - 20:56

Σαλαμίνα: Το ΓΕΝ διαψεύδει κίνδυνο για πλοία και εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού

Ειδήσεις
25/08/2026 - 20:55

Καναδάς: «Απάντηση» στις ΗΠΑ με δασμούς έως 50% – Πακέτο στήριξης 7,5 δισ. δολαρίων

Magazino
25/08/2026 - 20:37

Φανουρόπιτα: Το έθιμο και η παραδοσιακή συνταγή με 9 υλικά

Ναυτιλία
25/08/2026 - 20:15

Υπ. Ναυτιλίας: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετάβαση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους

Χρηματιστήρια
25/08/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Μικρά κέρδη με «φόντο» το Ιράν και την αποκλιμάκωση των αμερικανικών αποδόσεων

Οικονομία
25/08/2026 - 19:59

Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Πιερρακάκη: Στο «κάδρο» εισόδημα και επενδύσεις – Οι προτεραιότητες ενόψει ΔΕΘ

Magazino
25/08/2026 - 19:42

Θέατρο, μουσική, σινεμά: Πού βγαίνουμε στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου

Ανακοινώσεις
25/08/2026 - 19:20

Motor Oil: Αύξηση 170% για το EBITDA το α εξάμηνο - Ξεπέρασε το €1 δισ.

Ειδήσεις
25/08/2026 - 19:05

Τραμπ: Αποναρκοθετήθηκε το Στενό του Ορμούζ – Παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:43

Μοντάνα: Πυροβολισμοί και φονική πυρκαγιά σε σπίτι - Πολλοί νεκροί, μεταξύ τους και παιδιά

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:25

Συνάντηση Ισραηλινής πρέσβη με αρχηγό ΓΕΕΘΑ: Ισραήλ και Ελλάδα μαζί, ενωμένοι

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:05

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μάχη με τις φλόγες κοντά στον Ναύσταθμο

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:41

Ρωσία: Έως τον Σεπτέμβριο απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου – Πιθανότητα παράτασης έως τέλος του έτους

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:32

Μερτς: Υβριδικές επιθέσεις απειλούν τη Γερμανία - «Στο μικροσκόπιο» εκρηκτικά drones που εντοπίστηκαν στη Λειψία

Σχόλια Αγοράς
25/08/2026 - 17:30

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17ετίας με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες – Ο ΓΔ στις 2.653 μονάδες

Αναλύσεις
25/08/2026 - 17:15

UBS: Βλέπει νέο ράλι στις ελληνικές τράπεζες – Οι 4 μετοχές με «Buy» και οι τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:02

Σε «Λίμνη Αμερική» θέλει να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο ο Τραμπ - Νέα κόντρα με τον Καναδά

Χρηματιστήρια
25/08/2026 - 17:00

Wall Street: Ανοδικό άνοιγμα καθώς υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:51

Politico: Χάκερ στοχεύουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ μέσω Signal και WhatsApp

Ανεμοδείκτης
25/08/2026 - 16:45

Τι φέρνουν στην Αθήνα Ρούμπιο και Χέγκσεθ;

Αυτοδιοίκηση
25/08/2026 - 16:44

Δούκας για Μετρό Κυψέλης: Ασφάλεια, διαφάνεια και λογοδοσία – Να προχωρήσουν τα έργα και οι αποκαταστάσεις

Οικονομία
25/08/2026 - 16:29

Πιερρακάκης: «Κλειδώνουμε» €800 εκατ. τον χρόνο από τόκους – Γιατί προπληρώνουμε το χρέος

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:20

Φωτιά στο Λαύριο - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Υγεία
25/08/2026 - 16:01

Πόσιμο νερό: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες από το 2026 – Τι αλλάζει για προϊόντα και υλικά

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:55

OpenAI: Μπλόκαρε λογαριασμούς ChatGPT που συνδέονταν με ρωσική επιχείρηση επιρροής

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:54

Δημήτρης Κόκκοτας: Πέθανε στα 57 του μετά από μάχη δύο ετών

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:46

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας: Το Πεκίνο απειλεί με αντίμετρα λόγω Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ