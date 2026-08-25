Motor Oil: Αύξηση 170% για το EBITDA το α εξάμηνο - Ξεπέρασε το €1 δισ.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Motor Oil κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς ανήλθε σε 7.524,1 εκατ. ευρώ, έναντι 5.265,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 42,89%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 18,06% (από 6.260.917 ΜΤ σε 7.391.384 ΜΤ), όσο και στον αυξημένο μέσο όρο των τιμών (σε Δολάρια Η.Π.Α.) των προϊόντων πετρελαίου κατά 43% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου 2025, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις.

Μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 6,8% (μέση ισοτιμία Α’ Εξαμήνου 2026: 1 € = 1,1666 $ έναντι 1 € = 1,0927 $ την αντίστοιχη περίοδο του 2025) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάρια Η.Π.Α.

Η ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων επιβεβαιώνει τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του Ομίλου, με τις πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας να ανέρχονται στο 78,10% του συνολικού όγκου πωλήσεων το Α’ Εξάμηνο 2026, έναντι 71,62% την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ενώ η συνεισφορά της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 85,73% έναντι 81,82% το Α’ Εξάμηνο του 2025.

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο του 2026 στο ποσό των Ευρώ 1.252.312 χιλ. έναντι Ευρώ 430.522 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ήτοι αυξημένο κατά 190,88%.

Η μεγάλη αύξηση των μεγεθών αποδίδεται στην αύξηση των βιομηχανικών πωλήσεων κατά περίπου 1.200 χιλιάδες ΜΤ, λόγω της υψηλότερης διαθεσιμότητας των μονάδων του Διυλιστηρίου της μητρικής Εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των περιθωρίων διύλισης, ιδίως για βενζίνη και ντίζελ, ως συνέπεια της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της συνεχιζόμενης έντασης των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2026 σε Ευρώ 1.047.130 χιλ. από Ευρώ 387.437 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2025 (αύξηση 170,27%) και της Εταιρείας σε Ευρώ 830.662 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2026 από Ευρώ 263.243 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2025 (αύξηση 215,55%).

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2026 σε Ευρώ 689.335 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 163.407 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2025.