Wall: «Βουτιά» μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Κέρδη παρά την ένταση του Αυγούστου

Πτωτικά κινούνται οι αμερικανικές μετοχές τη Δευτέρα 31/8, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, ωστόσο, να παραμένουν σε τροχιά ολοκλήρωσης του Αυγούστου με κέρδη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 υποχωρούσε κατά 0,46% στις 7.675,96 μονάδες, όπως και ο Nasdaq Composite στις 26.284,505 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει πτώση 328 μονάδων ή 0,61% στις 53.231,13 μονάδες.

Την Κυριακή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε στο MS NOW ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές ρουκετών στο νησί Λαράκ του Ιράν.

Πρόκειται για το πρώτο δημόσια επιβεβαιωμένο αμερικανικό πλήγμα σε ιρανικές θέσεις από τα τέλη Ιουλίου. Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, σε αντίποινα για την αμερικανική επιχείρηση.

Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε έντονη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχυόταν περισσότερο από 3%, ξεπερνώντας τα 86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κατέγραφε επίσης άνοδο άνω του 3%, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Οι αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνέβαλαν στη μεταβλητότητα που χαρακτήρισε τις αγορές τον Αύγουστο. Παρά τις αναταράξεις, όμως, η Wall Street βρίσκεται σε τροχιά ευρύτερων μηνιαίων κερδών, με τον τεχνολογικό κλάδο να ηγείται της ανόδου.

Ο Dow Jones καταγράφει άνοδο άνω του 1% από τις αρχές του μήνα και οδεύει προς τον πέμπτο διαδοχικό μήνα κερδών. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατευθύνονται προς την πρώτη μηνιαία άνοδο από τον Μάιο, με κέρδη περίπου 2% και 3%, αντίστοιχα.

Μάλιστα, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow Jones κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο.

Πρωταγωνιστής ο τεχνολογικός κλάδος

Ο τεχνολογικός κλάδος αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανόδου, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις.

Ο δείκτης τεχνολογίας του S&P 500 ενισχύεται σχεδόν 6% τον Αύγουστο, ενώ η Nvidia καταγράφει άνοδο άνω του 7%. Η Microsoft ενισχύεται περίπου 9%, ενώ η Micron Technology σημειώνει κέρδη περίπου 14%.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός και τα επιτόκια

Παρά τη θετική εικόνα σε μηνιαίο επίπεδο, ο Αύγουστος παραμένει ένας μήνας έντονης μεταβλητότητας, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό οδήγησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επιχείρησε να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά, ανακοινώνοντας την αύξηση των επαναγορών κρατικού χρέους. Ωστόσο, οι αποδόσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, εξέφρασε την Παρασκευή ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Όπως ανέφερε, παρότι οι μετρήσεις του πληθωρισμού το φετινό καλοκαίρι ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, δεν θεωρεί ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά.

Ο οικονομολόγος της Barclays, Τζόναθαν Μίλαρ, εκτίμησε σε σημείωμά του ότι, αν και δεν θεωρεί πως οι δηλώσεις του Γουόρς είχαν στόχο να προαναγγείλουν σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής τον Σεπτέμβριο, η επιθετική τοποθέτησή του αυξάνει την πιθανότητα μιας αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Barclays, μια ακόμη αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο αποτελεί το βασικό σενάριο.

Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά στοιχεία

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον περισσότερες ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας μέσα στην εβδομάδα.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα στοιχεία για την απασχόληση τον Αύγουστο, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Παρασκευή το πρωί, καθώς και οι νέες μετρήσεις για τη δραστηριότητα στους κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Παράλληλα, οι αγορές θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις από το Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, όπου πραγματοποιείται συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών της G20.