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Huawei: «Βουτιά» 36% στα κέρδη του α&#039; εξαμήνου παρά την αύξηση 9,6% των εσόδων
Επιχειρήσεις
13:13 - 31 Αυγ 2026

Huawei: «Βουτιά» 36% στα κέρδη του α' εξαμήνου παρά την αύξηση 9,6% των εσόδων

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική πτώση σημείωσαν τα κέρδη της Huawei κατά το α’ εξάμηνο του 2026, καθώς η άνοδος του κόστους παραγωγής, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, περιόρισε τα οφέλη από τη δυναμική αύξηση των εσόδων της.  

Ο κινεζικός τεχνολογικός όμιλος ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 23,81 δισ. γουάν (3,54 δισ. δολάρια) για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, σημειώνοντας μείωση 36% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η υποχώρηση ήταν μεγαλύτερη από την πτώση 32% που είχε καταγραφεί στο α’ εξάμηνο της προηγούμενης χρονιάς.

Σε αντίθεση με την κερδοφορία, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 9,6%, φτάνοντας τα 467,82 δισ. γουάν, καθώς η Huawei συνεχίζει να ενισχύει τη δραστηριότητά της μετά τις αμερικανικές κυρώσεις και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις εξαγωγές τεχνολογίας.

Η πίεση στα κέρδη αντανακλά, μεταξύ άλλων, το υψηλό κόστος της προσπάθειας της Huawei να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία και να αναπτύξει εγχώριες δυνατότητες στους τομείς των chips, της τεχνητής νοημοσύνης και των υποδομών υπολογιστικής ισχύος.

Εκτόξευση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση των δαπανών της Huawei για έρευνα και ανάπτυξη. Οι επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκαν κατά 25%, στα 121,38 δισ. γουάν, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 25,9% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Η Huawei επιταχύνει τις επενδύσεις της σε τεχνητή νοημοσύνη, τηλεπικοινωνίες, έξυπνες συσκευές και τεχνολογίες για την αυτοκινητοβιομηχανία, με στόχο τη δημιουργία ενός περισσότερο αυτάρκους τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία ανέφερε ότι η άνοδος στις τιμές των τσιπ μνήμης άσκησε πιέσεις στην κερδοφορία του τομέα καταναλωτικών προϊόντων, όπου περιλαμβάνονται και τα smartphones.

Η Huawei υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου κινήθηκαν εντός των προβλέψεών της. Παρ’ όλα αυτά, η εκτίμηση για την πορεία του συνόλου του 2026 παραμένει υπό επανεξέταση, καθώς η εξωτερική αβεβαιότητα έχει αυξηθεί και το κόστος των εισροών παραμένει υψηλό.

Η εταιρεία δεν δημοσιοποίησε αναλυτικά στοιχεία για την πορεία κάθε επιμέρους επιχειρηματικού κλάδου. Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι όλοι οι τομείς δραστηριότητάς της παρουσίασαν αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση κατά το α’ εξάμηνο.

Στοίχημα η απεξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία

Τα τελευταία χρόνια η Huawei βρίσκεται σε μια εκτεταμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης, μετά την επιβολή αμερικανικών περιορισμών που περιόρισαν δραστικά την πρόσβασή της σε προηγμένους ημιαγωγούς, αλλά και στο λειτουργικό σύστημα Android της Google.

Οι κυρώσεις είχαν οδηγήσει το 2021 σε μείωση 29% των ετήσιων εσόδων της Huawei, καθώς η εταιρεία αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στην εξασφάλιση κρίσιμων τεχνολογικών εξαρτημάτων.

Έκτοτε, ο κινεζικός όμιλος έχει κατευθύνει σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη εγχώριων εναλλακτικών λύσεων στους τομείς των ημιαγωγών, του λογισμικού και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Το 2025, τα έσοδα της Huawei αυξήθηκαν κατά 2,2%, στα 880,9 δισ. γουάν, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία της εταιρείας. Υψηλότερα είχαν διαμορφωθεί μόνο το 2020, όταν είχαν φτάσει στο ιστορικό ρεκόρ των 891 δισ. γουάν.

Μέσα στο 2026, η Huawei έχει διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της σε τηλεπικοινωνιακά προϊόντα που ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, σε νέο hardware υπολογιστών και σε λύσεις έξυπνης οδήγησης. Παράλληλα, συνεχίζει να παρουσιάζει νέα smartphones, tablets και wearables τόσο στην κινεζική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία απέδωσε μέρος των πιέσεων στην κερδοφορία στην αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και στις μεταβολές στο μείγμα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

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