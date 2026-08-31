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Shein: Από τα $100 δισ. στα $26 δισ. η αποτίμηση – Το μεγάλο στοίχημα της IPO
Επιχειρήσεις
09:15 - 31 Αυγ 2026

Shein: Από τα $100 δισ. στα $26 δισ. η αποτίμηση – Το μεγάλο στοίχημα της IPO

Reporter.gr Newsroom
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Η Shein Global Holdings Ltd. ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά της στο Χονγκ Κονγκ, με την εταιρεία να αποτιμάται στα 26 δισ. δολάρια, πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία είχε φτάσει η αξία της στο παρελθόν. Για μερίδα επενδυτών, ωστόσο, ακόμη και η συγκεκριμένη αποτίμηση θεωρείται πιθανώς υψηλή, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία ως προς την περαιτέρω ανάπτυξή της.  

Ο όμιλος fast fashion άντλησε 1,7 δισ. δολάρια από την εισαγωγή των μετοχών του στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, αποκτώντας χρηματιστηριακή αξία 26 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για ένα επίπεδο που απέχει σημαντικά από την αποτίμηση των περίπου 100 δισ. δολαρίων που είχε καταγραφεί στο παρελθόν.

Τα ερωτήματα σχετικά με το περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης της Shein, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει επιβράδυνση και οι δασμολογικές πιέσεις αυξάνονται, αναμένεται να επηρεάσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον ενόψει της πρώτης συνεδρίασης της μετοχής την Τρίτη.

Η IPO της Shein αποτίμησε την εταιρεία σε πάνω από 15 φορές τα εκτιμώμενα μελλοντικά κέρδη, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε στοιχεία του Bloomberg Intelligence.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτίμησης είναι περίπου διπλάσιος από το 7,4 της PDD Holdings Inc., μητρικής εταιρείας της ανταγωνίστριας Temu, και υψηλότερος από το 10,7 του Hang Seng, του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη του Χονγκ Κονγκ.

Η αναπτυξιακή δυναμική της Shein έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι δασμοί έχουν αυξήσει τις πιέσεις στη δραστηριότητά της. Παράλληλα, η εντεινόμενη παρουσία της Temu σε σημαντικές αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό και έχει επηρεάσει τις επιδόσεις του ομίλου.

Το Bloomberg Intelligence προβλέπει ότι οι πωλήσεις της Shein θα αυξηθούν κατά 3,4%, στα 44,3 δισ. δολάρια, το επόμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 1,7 δισ. δολάρια.

Από την αποτίμηση των 100 δισ. στα 26 δισ. δολάρια

Η Shein ιδρύθηκε στην Κίνα, ενώ πλέον έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη. Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους στον χώρο του fast fashion, στηριζόμενη σε μια εφοδιαστική αλυσίδα που αξιοποιεί δεδομένα και επιτρέπει την ταχεία παραγωγή και αποστολή οικονομικών ενδυμάτων απευθείας στους καταναλωτές.

Η εταιρεία ήταν μεταξύ εκείνων που επωφελήθηκαν περισσότερο από την εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά την περίοδο της πανδημίας, με την αποτίμησή της να προσεγγίζει τα 100 δισ. δολάρια το 2022.

Η σημερινή πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Με τη μετοχή να αποτιμάται σε περίπου 15 φορές τα κέρδη, η αγορά φαίνεται να έχει ήδη προεξοφλήσει ένα μέρος της πιθανής επιστροφής της Shein σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

«Η μετοχή έχει ήδη ενσωματώσει μέρος μιας ανάκαμψης της ανάπτυξης, προτού αυτή υλοποιηθεί», δήλωσε ο Γκάρι Ταν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments.

Όπως ανέφερε, το επενδυτικό ενδιαφέρον μετά την εισαγωγή της Shein στο χρηματιστήριο αναμένεται να παραμείνει περιορισμένο, τουλάχιστον έως ότου η διοίκηση καταφέρει να αποδείξει στην πράξη ότι η προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου μπορεί να οδηγήσει εκ νέου σε ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Η αναμέτρηση με Temu και Alibaba

Η εισαγωγή της Shein στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ αποτελεί ταυτόχρονα ένα σημαντικό τεστ για το κατά πόσο οι επιχειρήσεις του fast fashion και του ηλεκτρονικού εμπορίου εξακολουθούν να μπορούν να προσελκύσουν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια.

Το εγχείρημα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό προς την τεχνητή νοημοσύνη και τις εταιρείες που θεωρούνται οι μεγάλοι κερδισμένοι από την ανάπτυξή της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σύγκριση της Shein με την Alibaba Group Holding Ltd., τον κινεζικό κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου που επενδύει επιθετικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μετοχές της Alibaba στο Χονγκ Κονγκ διαπραγματεύονται επίσης περίπου στις 15 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών.

Η σύγκριση αυτή εντείνει τις επιφυλάξεις ορισμένων επενδυτών, οι οποίοι διερωτώνται εάν η Shein προσφέρει επαρκώς ελκυστική επενδυτική προοπτική με βάση τη σημερινή της αποτίμηση.

«Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ποια είναι τα μοναδικά πλεονεκτήματά τους που θα με έκαναν να θέλω να κατέχω αυτή τη μετοχή», δήλωσε ο Έντμουντ Χάρις, επικεφαλής επενδύσεων της Guinness Global Investors στο Λονδίνο.

Ο ίδιος σημείωσε ότι εξακολουθεί να είναι ικανοποιημένος από τη συμμετοχή 10% στην Alibaba που διατηρεί σε κινεζικό fund, καθώς πρόκειται για έναν καθιερωμένο όμιλο, του οποίου γνωρίζει το επιχειρηματικό μοντέλο και τη λειτουργία. Αυτό ισχύει παρά το γεγονός ότι και η Alibaba βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ίδιες ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις.

Για τη Shein, συνεπώς, η χρηματιστηριακή πρεμιέρα δεν αποτελεί απλώς μια δοκιμασία για το εάν οι επενδυτές θα αποδεχθούν την αποτίμηση των 26 δισ. δολαρίων.

Το μεγαλύτερο στοίχημα για τον όμιλο είναι να αποδείξει ότι, παρά τη δραστική υποχώρηση της αξίας του από τα επίπεδα της πανδημίας, εξακολουθεί να διαθέτει τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει σε μια νέα περίοδο ισχυρής ανάπτυξης.

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