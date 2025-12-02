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Οριακές μεταβολές και μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια
20:10 - 02 Δεκ 2025

Οριακές μεταβολές και μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν με οριακές μεταβολές σήμερα (Τρίτη, 2/12), μετά το ισχυρό sell-off που σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με μικρά κέρδη (+0,38%) στις 575,65 μονάδες, με τους επιμέρους κλάδους να παρουσιάζουν μεικτές επιδόσεις, καθώς κάποιοι έκλεισαν θετικά και άλλοι αρνητικά.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,51% φτάνοντας τις 23.710 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC κατέγραψε απώλειες 0,28% στις 8.074,61 μονάδες και στη Βρετανία, ο FTSE έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, με οριακή πτώση 0,01% στις 9.701,80 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημείωσε άνοδο 0,22% (43.354,83 μονάδες) και ο ισπανικός IBEX κέρδισε 0,51% (16.473,10 μονάδες).

Σημειώνεται ότι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο με απώλειες, υπό το πρίσμα της γενικότερης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην προσεχή συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Οι προσδοκίες για πιθανή μείωση των επιτοκίων έχουν αυξηθεί, καθώς οι αγορές αναμένουν επίσης την ανακοίνωση του νέου επικεφαλής της Fed, τον οποίο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη επιλέξει, όπως ο δήλωσε ο ίδιος.

Στα καλά νέα της ημέρας, η σημαντική άνοδος 12% που κατέγραψε η μετοχή της Bayer, μετά την εξασφάλιση στήριξης από την αμερικανική κυβέρνηση σε σχέση με τις μηνύσεις που έχουν κατατεθεί κατά της γερμανικής εταιρείας για το ζιζανιοκτόνο της, το οποίο φέρεται να έχει προκαλέσει προβλήματα υγείας, περιλαμβανομένων και περιπτώσεων καρκίνου. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να περιορίσει το εύρος των μηνύσεων που εκκρεμούν κατά της Bayer.

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