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Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε ιστορικό υψηλό
Χρηματιστήρια
09:24 - 21 Απρ 2026

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε ιστορικό υψηλό

Reporter.gr Newsroom
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Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε ρεκόρ την Τρίτη, ενώ οι ευρύτερες αγορές Ασίας-Ειρηνικού διαπραγματεύτηκαν μεικτά, εν μέσω ελπίδων για επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έφτασε στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 6.367,46 μονάδων, χάρη στα ισχυρά κέρδη των τεχνολογικών μετοχών. Η Samsung Electronics, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του δείκτη, σημείωσε άνοδο 1,4%, ενώ η SK Hynix, μια εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών, κέρδισε 4,46%. Ωστόσο, ο δείκτης Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης παρέμεινε αμετάβλητος.

Οι μετοχές της Hybe, μητρικής εταιρείας του νοτιοκορεατικού boyband BTS, υποχώρησαν κατά 2,16%, μετά την είδηση ​​ότι η αστυνομία ζητά ένταλμα σύλληψης για τον ιδρυτή της Bang Si-hyuk, εν μέσω ισχυρισμών ότι παραπλάνησε τους πρώτους επενδυτές πριν από την αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας το 2020.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 1,21%, ενώ ο Topix ήταν οριακά υψηλότερα. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έχασε τα αρχικά του κέρδη και υποχώρησε κατά 0,28%.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας διαπραγματεύτηκε με πτώση 0,35%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 0,12%. Η Victory Giant, ένας από τους προμηθευτές τυπωμένων κυκλωμάτων της Nvidia, έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, σημειώνοντας άνοδο 60%, αφού άντλησε περίπου 20,1 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ (2,57 δισεκατομμύρια δολάρια) στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά της πόλης από την Zijin Gold τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε άνοδο 0,43%.

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