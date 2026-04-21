ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό: Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια
Οικονομία
08:13 - 21 Απρ 2026

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό: Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ξεκίνησε από σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου, στις 08:00, η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την περίοδο 2026–2027, δίνοντας τη δυνατότητα για εξαήμερες διακοπές σε δικαιούχους.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη, 21.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 – Τετάρτη, 22.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Το πρόγραμμα, το οποίο αφορά συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, και θα έχει διάρκεια 13 μηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένοι με εισφορές υπέρ ανεργίας, αλλά και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Κρίσιμος παράγοντας είναι και το εισόδημα, καθώς το οικογενειακό εισόδημα του 2024 δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.

Μαζί με τον δικαιούχο μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη της οικογένειάς του: σύζυγος, παιδιά από 5 έως 18 ετών, αλλά και μεγαλύτερα τέκνα εφόσον είναι προστατευόμενα ή έχουν αναπηρία. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για συνοδούς ατόμων με αναπηρία.

Τα βασικά κριτήρια μοριοδότησης

Η βαθμολογία προκύπτει κυρίως από:

1. Εισόδημα (το πιο καθοριστικό κριτήριο)
Όσο χαμηλότερο το οικογενειακό εισόδημα, τόσο περισσότερα μόρια:

έως 10.000€ → 30 μόρια

10.000 – 20.000€ → 20 μόρια

20.000 – 30.000€ → 10 μόρια

2. Παιδιά
Κάθε ανήλικο παιδί δίνει +15 μόρια.

3. Μονογονεϊκή οικογένεια
Δίνει +10 μόρια επιπλέον.

4. Αναπηρία (ΑμεΑ ≥50%)
Δίνει υψηλή προτεραιότητα με +50 μόρια.

5. Προηγούμενη συμμετοχή
Αν δεν έχεις επιλεγεί ή δεν έχεις ξαναπάρει voucher τα τελευταία χρόνια, παίρνεις +20 μόρια (πριμοδότηση νέων δικαιούχων).

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με σύστημα μοριοδότησης, που δίνει προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τα βασικά κριτήρια είναι:

  • χαμηλό εισόδημα
  • αριθμός παιδιών
  • μονογονεϊκή οικογένεια
  • αναπηρία
  • συμμετοχή ή μη σε προηγούμενα προγράμματα

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά και χαμηλό εισόδημα μπορεί να συγκεντρώσει σημαντικά περισσότερα μόρια από έναν εργαζόμενο χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις. Τα άτομα με αναπηρία λαμβάνουν υψηλή μοριοδότηση, ενώ οι πολύτεκνοι επιλέγονται χωρίς καν να μπουν στη διαδικασία βαθμολόγησης.

Συμμετοχή και διανυκτερεύσεις

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Έως 6 διανυκτερεύσεις είναι για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως:

  • Αύγουστος
  • Χριστούγεννα
  • Πάσχα

Όσον αφορά στις μετακινήσεις προβλέπει 50% επιδότηση ακτοπλοϊκών για όλους, 100% για ΑμεΑ Ιδιωτική συμμετοχή:

  • περίπου 25% της τιμής εισιτηρίου
  • 0% για ΑμεΑ

Το πρόγραμμα δεν αφορά όσους είχαν ήδη επιλεγεί στον Κοινωνικό Τουρισμό της προηγούμενης χρονιάς, ακόμη κι αν δεν έκαναν χρήση του voucher. Εξαιρέσεις υπάρχουν για ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία και οι πολύτεκνοι, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν και σε συνεχόμενες περιόδους.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

  • Μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΔΥΠΑ
  • Με προσωπικούς κωδικούς (Taxisnet)

Συμπληρώνονται:

  • στοιχεία εισοδήματος
  • ασφαλιστικά στοιχεία
  • μέλη οικογένειας
  • Η αίτηση λειτουργεί και ως υπεύθυνη δήλωση.

Πώς χρησιμοποιείται το voucher

  • Ο δικαιούχος επιλέγει κατάλυμα από το Μητρώο ΔΥΠΑ
  • Κάνει κράτηση
  • Ενεργοποιεί ηλεκτρονικά την επιταγή
  • Υπογράφεται ηλεκτρονική σύμβαση με το κατάλυμα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρήση του voucher. Αν ένας δικαιούχος δεν το αξιοποιήσει, αποκλείεται από το πρόγραμμα για τα επόμενα δύο χρόνια, εκτός αν ανήκει σε ειδικές κατηγορίες όπως πολύτεκνοι ή ΑμεΑ.

Επίσης, το πρόγραμμα δεν καλύπτει φόρους διαμονής, ενώ προβλέπονται έλεγχοι και κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 12:38
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο «παρά πέντε» συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία – Κρίσιμος παράγοντας η ροή ρωσικού πετρελαίου
Ειδήσεις

Στο «παρά πέντε» συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία – Κρίσιμος παράγοντας η ροή ρωσικού πετρελαίου

Μητσοτάκης από Κρήτη: Κάποιοι θέλουν μας επιστρέψουν στο 1980, εμείς βλέπουμε το 2030
Πολιτική

Μητσοτάκης από Κρήτη: Κάποιοι θέλουν μας επιστρέψουν στο 1980, εμείς βλέπουμε το 2030

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα του 2030 χρειάζεται ενότητα και σταθερότητα – Ποιες μεταρρυθμίσεις επείγουν
Πολιτική

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα του 2030 χρειάζεται ενότητα και σταθερότητα – Ποιες μεταρρυθμίσεις επείγουν

Στη σκιά πυρηνικών εντάσεων το ΝΑΤΟ επαναβεβαιώνει τη στήριξη στη NPT
Ειδήσεις

Στη σκιά πυρηνικών εντάσεων το ΝΑΤΟ επαναβεβαιώνει τη στήριξη στη NPT

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Απρόσμενη υποχώρηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Απρόσμενη υποχώρηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία

Ξεκινούν αύριο 9/7 οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
Ειδήσεις

Ξεκινούν αύριο 9/7 οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
26/07/2026 - 22:00

Η παραμυθένια διαδρομή των «Ghetto Kids»

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
26/07/2026 - 21:25

Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος

Χρηματιστήρια
26/07/2026 - 21:00

Οι αγορές αγνοούν τις κρίσεις: Η νέα πραγματικότητα πίσω από τα ιστορικά υψηλά των μετοχών

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:37

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:01

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Magazino
26/07/2026 - 19:09

Μαγιό: Οι 4 μεγάλες τάσεις της σεζόν που κολακεύουν κάθε σιλουέτα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ