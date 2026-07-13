Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας 13/7 οι βασικοί δείκτες της Wall Street, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επαναφέρει τον λεγόμενο «αποκλεισμό» της ιρανικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που προκάλεσε άλμα στις τιμές του πετρελαίου και ενίσχυσε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,79%, κλείνοντας στις 7.515,34 μονάδες, ο Nasdaq Composite έχασε 1,55%, τερματίζοντας στις 25.873,18 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 138,37 μονάδων ή 0,26%, στις 52.498,64 μονάδες.

Ο Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας: «Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό ("THE IRANIAN BLOCKADE"), ο οποίος ονομάζεται έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία του Ιράν ή των πελατών του να εισέρχονται ή να εξέρχονται».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πλέον τον ρόλο του «Φύλακα των Στενών του Ορμούζ» (Guardian of the Hormuz Strait) και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από την περιοχή, ώστε να καλύπτεται το κόστος της ασφάλειας και της προστασίας της ναυσιπλοΐας.

Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου πυροδότησαν έντονη άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 9,4%, ξεπερνώντας τα 78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε άνοδο 9,6%, διαμορφούμενο πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα ένταση ακολούθησε τις αεροπορικές επιθέσεις που αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο ο Τραμπ απέρριψε τον ισχυρισμό, επιμένοντας ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή για τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διατάξει αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, μετά από επίθεση της Τεχεράνης σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε τα Στενά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της WEBs Investments, Μπεν Φούλτον, σχολίασε ότι «η αγορά θα συνεχίσει να κινείται μέσα σε στενό εύρος διακύμανσης μέχρι να υπάρξει πραγματική λύση στη Μέση Ανατολή».

Πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών.

Οι αμερικανικές μετοχές της SK Hynix υποχώρησαν κατά 9%, μετά το εντυπωσιακό άλμα 13% που είχαν καταγράψει κατά το ντεμπούτο τους στο Nasdaq την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα:

Η Micron Technology έχασε 4%. Η Sandisk σημείωσε πτώση 12%. Η Seagate Technology υποχώρησε κατά 5%. Η Advanced Micro Devices (AMD) κατέγραψε απώλειες 4%. Η Intel έκλεισε χαμηλότερα κατά 6%.

Ο Φούλτον εκτίμησε ότι οι πρόσφατες μετακινήσεις κεφαλαίων στον κλάδο ίσως έχουν υπερβεί τα θεμελιώδη δεδομένα, προσθέτοντας πάντως ότι η επενδυτική δυναμική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρή.

Στο επίκεντρο αποτελέσματα και πληθωρισμός

Πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, όπως οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America και Citigroup, ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων τους μέσα στην εβδομάδα.

Αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιεύσουν επίσης οι Netflix, Johnson & Johnson και UnitedHealth.

Οι αναλυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για την τρέχουσα περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 στο δεύτερο τρίμηνο εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 23% σε ετήσια βάση.

Την Τρίτη το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) του Ιουνίου στις ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones εκτιμούν μηνιαία υποχώρηση 0,2%, αλλά ετήσιο πληθωρισμό 3,8%.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρουσιάζοντας την εξαμηνιαία έκθεση της κεντρικής τράπεζας για τη νομισματική πολιτική.