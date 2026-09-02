«Ήμουν στον κόσμο τούτο, αλλά δεν ήμουν του κόσμου τούτου»

ΥΠΑΤΙΑ - Η ΓΥΝΑIΚΑ ΠΟΥ ΚΟIΤΑZΕ Τ’ AΣΤΡΑ

Μετά τα sold out του καλοκαιριού, η ΥΠΑΤΙΑ επιστρέφει για λίγες παραστάσεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Συγγραφέας / Ερμηνεύτρια: Μαριάννα Λαμπίρη

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κομνηνός

Τόπος: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, λόφος των Νυμφών

Ημερομηνίες: Από 13 Σεπτεμβρίου 2026 για λίγες παραστάσεις

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια: 55 λεπτά

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/ypatia-asteroskopeio/

Trailer παράστασης

Τα διαδοχικά sold out του Ιουλίου φέρνουν την ΥΠΑΤΙΑ ξανά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Από 13 Σεπτεμβρίου, η παράσταση επιστρέφει στον Λόφο των Νυμφών για έναν νέο κύκλο παραστάσεων.

Στον ιστορικό χώρο όπου εδώ και σχεδόν δύο αιώνες παρατηρείται ο ουρανός, η μορφή της Υπατίας συναντά ξανά το κοινό μέσα από το πρωτότυπο έργο της Μαριάννας Λαμπίρη, η οποία υπογράφει το κείμενο και ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο. Σκηνοθετεί ο Δημήτρης Κομνηνός.

Η ΥΠΑΤΙΑ

Αστρονόμος, φιλόσοφος, μαθηματικός και δασκάλα, η Υπατία της Αλεξάνδρειας υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές της ύστερης αρχαιότητας και μία από τις τελευταίες μεγάλες εκπροσώπους του ελληνικού πνεύματος στην Αλεξάνδρεια.

Σε μια εποχή όπου η δημόσια γνώση και η φιλοσοφία ανήκαν σχεδόν αποκλειστικά στους άνδρες, η Υπατία στάθηκε στο κέντρο της πνευματικής ζωής της Αλεξάνδρειας. Κόρη του μαθηματικού και αστρονόμου Θέωνα, διετέλεσε διευθύντρια της περίφημης Νεοπλατωνικής Σχολής της Αλεξάνδρειας. Δίδαξε φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία σε μαθητές διαφορετικών θρησκειών και κοινωνικών τάξεων, ενώ η φήμη της ξεπέρασε τα όρια της πόλης και έφθασε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Η άγρια δολοφονία της το 415 μ.Χ. από φανατισμένα πλήθη μιας εποχής που άλλαζε βίαια, έμελλε να καταστήσει το όνομά της σύμβολο της σύγκρουσης ανάμεσα στη γνώση και τον σκοταδισμό.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δάσκαλοι και μαθητές, μαθηματικά και άστρα, φιλοσοφικές αναζητήσεις, πολιτικές συγκρούσεις και ανθρώπινα πάθη αναδύονται διαδοχικά σαν φωτεινοί αστερισμοί στον νυχτερινό ουρανό της μνήμης.

Ο ποιητικός λόγος της Μαριάννας Λαμπίρη, τα μουσικά ηχοτοπία του Τηλέμαχου Μούσα και ο ίδιος ο ουρανός του Αστεροσκοπείου συνθέτουν μια θεατρική εμπειρία όπου η επιστήμη συναντά την ποίηση και η ιστορία μετατρέπεται σε ζωντανό βίωμα.

Έτσι, η μορφή της Υπατίας αναδύεται όχι ως ιστορικό μνημείο, αλλά ως ζωντανή ανθρώπινη παρουσία που συνομιλεί ευθέως με το σήμερα.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Μετά την παράσταση «ΥΠΑΤΙΑ» ακολουθεί αστρική παρατήρηση με το τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ωστόσο, αν λόγω αυξημένης προσέλευσης κάποιοι θεατές δεν μπορέσουν να συμμετάσχουν στην παρατήρηση αμέσως μετά την παράσταση, θα έχουν τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία της επιλογής τους, έως το τέλος του ημερολογιακού έτους, χωρίς κράτηση και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, με την επίδειξη του εισιτηρίου τους.

ΕΙΠΑΝ

«Μετά την Υπατία και για μια χιλιετία μένει μετέωρο το πρώτο ολοκληρωμένο πείραμα αντίληψης του κόσμου μέσα από τη φιλοσοφία, την επιστήμη και την τέχνη…»

Δρ. Μάρκος Δενδρινός — Από το βιβλίο του «Υπατία» (εκδ. Αρμός).

«Όσο πλησίαζα την Υπατία, τόσο περισσότερο ένιωθα μια γυναίκα που δεν αναζητούσε απλώς τη γνώση, αλλά τη σοφία που διέπει τα πάντα.»

Μαριάννα Λαμπίρη — Συγγραφέας, ηθοποιός.

«Στον λόφο των Νυμφών, εκεί όπου επί δύο αιώνες οι άνθρωποι παρατηρούν τον ουρανό, η Υπατία επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι κάθε μεγάλη ανακάλυψη αρχίζει με μια απλή παρατήρηση.»

Δημήτρης Κομνηνός — Σκηνοθέτης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – Ερμηνεία: Μαριάννα Λαμπίρη

Μαριάννα Λαμπίρη Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κομνηνός

Δημήτρης Κομνηνός Μουσική σύνθεση: Τηλέμαχος Μούσας

Τηλέμαχος Μούσας Σκηνικός σχεδιασμός: Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Δημήτρης Πολυχρονιάδης Σχεδιασμός κοστουμιού: Ιωάννα Τιμοθεάδου

Ιωάννα Τιμοθεάδου Σχεδιασμός φωτισμών: Ιφιγένεια Γιαννιού

Ιφιγένεια Γιαννιού Επιστημονικοί σύμβουλοι: Δρ. Φιόρη Αναστασία Μεταλληνού, Αστροφυσικός, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Δρ. Μάρκος Δενδρινός, καθηγητής Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δρ. Φιόρη Αναστασία Μεταλληνού, Αστροφυσικός, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Δρ. Μάρκος Δενδρινός, καθηγητής Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Ρήγα

Μαρία Ρήγα Σχεδιασμός προωθητικού υλικού: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Κωνσταντίνος Γεωργαντάς Φωτογραφίες: Μαρία Στέφωση, Γιώργος Οικονομόπουλος

Μαρία Στέφωση, Γιώργος Οικονομόπουλος Trailer: Γρηγόρης Πανόπουλος

INFO

Τόπος: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, λόφος Νυμφών, Θησείο

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, λόφος Νυμφών, Θησείο Ημερομηνίες: Από 13 Σεπτεμβρίου 2026

Από 13 Σεπτεμβρίου 2026 Ώρα έναρξης: 20:30

20:30 Διάρκεια παράστασης: 55 λεπτά

55 λεπτά Τιμή εισιτηρίου: 15€ (ενιαίο)

15€ (ενιαίο) Παραγωγή: ODYSSEIA CULTURAL PROJECT | odysseia.eu

Υπό τις αιγίδες των:



Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης

Γραφείο Διάχυσης Αστρονομίας της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης στην Ελλάδα



Επιτροπή Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών