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Ισπανία: Φωτιά σε αεροσκάφος της Ryanair - 18 τραυματισμοί
Ειδήσεις
17:19 - 05 Ιουλ 2025

Ισπανία: Φωτιά σε αεροσκάφος της Ryanair - 18 τραυματισμοί

Reporter.gr Newsroom
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε αεροσκάφος της Ryanair σε αεροδρόμιο της Μαγιόρκα στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 18 άτομα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Πάλμα λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα. Οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος μέσω μιας από τις πτέρυγες του, ενώ η αστυνομία και οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο.

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι 18 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα έξι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η πτήση, το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει από την Πάλμα με προορισμό το Μάντσεστερ, ακυρώθηκε λόγω «ψευδούς συναγερμού πυρκαγιάς». Το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας που βρισκόταν στο αεροπλάνο πιστεύεται ότι κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 12:35 π.μ.(τοπική ώρα).

Ένας εκπρόσωπος των ομάδων έκτακτης ανάγκης της Μαγιόρκα δήλωσε: «Λάβαμε μια ειδοποίηση για πυρκαγιά σε αεροπλάνο στο έδαφος στο αεροδρόμιο της Πάλμα στις 00:36 (τοπική ώρα) σήμερα το πρωί. Στο σημείο στάλθηκαν τέσσερα ασθενοφόρα, δύο μονάδες βασικής υποστήριξης ζωής και δύο μονάδες προηγμένης υποστήριξης ζωής. Δεκαοκτώ άτομα τραυματίστηκαν και έλαβαν ιατρική βοήθεια, εκ των οποίων έξι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όλοι είχαν ελαφρά τραύματα. Τρεις μεταφέρθηκαν στην Clinica Rotger και τρεις στο νοσοκομείο Palmaplanas».

Η Ryanair δήλωσε ότι η πτήση διακόπηκε κατά την απογείωση λόγω «ψευδούς ένδειξης φωτεινού προειδοποιητικού σήματος πυρκαγιάς». Ακόμα, δήλωσε ότι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χρησιμοποιώντας τις φουσκωτές τσουλήθρες και επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. «Κατά την αποβίβαση, ένας μικρός αριθμός επιβατών υπέστη πολύ ελαφρά τραύματα και το πλήρωμα ζήτησε άμεση ιατρική βοήθεια. Για να ελαχιστοποιήσουμε την αναστάτωση των επιβατών, οργανώσαμε γρήγορα ένα αεροσκάφος αντικατάστασης για να εκτελέσει την πτήση, το οποίο αναχώρησε από την Πάλμα στις 7:05 π.μ. σήμερα το πρωί».

Τέλος, η Ryanair ζήτησε συγγνώμη από «τους επιβάτες που επηρεάστηκαν για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/07/2025 - 21:05
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