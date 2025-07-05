ΠΟΞ: «Ανούσια» τα ευρήματα του Υπουργείου Εργασίας για τις υπερωρίες

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτήρισε «πρακτικά ανούσια» τα ευρήματα του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις καταγεγραμμένες ώρες υπερωρίας και κάλεσε την Πολιτεία να εστιάσει στα προβλήματα που έχουν προκύψει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση, ο ΠΟΞ ζητάει από το Υπουργείο Εργασίας να διευκρινίσει τον τρόπο υπολογισμού της υπερωρίας, καθώς χωρίς σαφή στοιχεία δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο πραγματικός όγκος της. Ακόμα και αν έγιναν 45.000 ώρες, αναφέρει, αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερο από ένα λεπτό υπερωρίας την ημέρα ανά εργαζόμενο στα ξενοδοχεία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η υπερωρία έχει γίνει πιο ελκυστική λόγω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και της μείωσης κόστους. Αντί να εστιάζουμε στις υπερωρίες, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιούργησε η Ψηφιακή Κάρτα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

«Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας να μας ενημερώσει για τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της υπερωριακής απασχόλησης. Ειδικότερα, αναμένουμε επίσημη επιβεβαίωση ότι στον υπολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνεται ούτε η υπερεργασία, η οποία μέχρι πρότινος αν και αμειβόταν και ασφαλιζόταν, δεν εμφανιζόταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ούτε ο χρόνος διαλείμματος, που δεν θεωρείται χρόνος εργασίας. Χωρίς αυτά τα βασικά δεδομένα, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια ούτε ο όγκος ούτε το εύρος των πραγματικών υπερωριών.

Ανεξαρτήτως αυτού, ακόμα και αν δεχθούμε πως πραγματοποιήθηκαν 45.000 ώρες υπερωρίας, αξίζει να εξετάσουμε το μέγεθος αυτό σε πραγματική βάση. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων στα ξενοδοχεία ξεπερνάει τους 220.000, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τον Απρίλιο εργάζονται οι μισοί μόνο εξ αυτών, τότε οι 45.000 ώρες υπερωρίας αντιστοιχούν σε λιγότερο από μισή ώρα υπερωριακής απασχόλησης ανά εργαζόμενο για ολόκληρο τον μήνα ήτοι, λιγότερο από 1 λεπτό την ημέρα. Πρόκειται, επομένως, για δηλώσεις εντυπωσιασμού και όχι ουσίας. Εάν μάλιστα στους ανωτέρω αριθμούς συνυπολογίζεται και η υπερεργασία ή/και το διάλειμμα τότε μιλάμε για πρακτικά ανούσια ευρήματα.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη πως οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο αριθμούν σε δεκάδες χιλιάδες, γεγονός που δημιουργεί αντικειμενική ανάγκη για ενίσχυση της υπερωριακής απασχόλησης. Σημειώνουμε δε ότι η υπερωρία πλέον είναι πιο ελκυστική για τις επιχειρήσεις, τόσο λόγω της εξάλειψης των γραφειοκρατικών εμποδίων με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, όσο και λόγω της μείωσης του σχετικού κόστους, εξαιτίας της απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές.

Κατά την άποψή μας, αντί να επικεντρώνεται η δημόσια συζήτηση στη νόμιμη και ελεγχόμενη υπερωριακή απασχόληση ενός από τους πλέον υπεύθυνους και ρυθμισμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, θα ήταν πιο ωφέλιμο να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, προβλήματα που δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του εργασιακού νομοσχεδίου που εξαγγέλθηκε».