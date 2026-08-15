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Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική
Ειδήσεις
14:33 - 15 Αυγ 2026

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Reporter.gr Newsroom
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Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται, σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος Copernicus, η περίμετρος της καμένης έκτασης από την μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε προχθές, Πέμπτη 13 Αυγούστου στη Σίβηρη Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς με ημερομηνία 14-8-2026, ώρα 18.56, η συνολική έκταση περιμέτρου της πυρκαγιάς είναι 248 εκτάρια, που μεταφράζεται σε 2.480 στρέμματα.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, λίγες ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, η οποία προσδιορίζεται γύρω στις 14.00 της Πέμπτης.

Σκοπός της ενεργοποίησης ήταν η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χτες το απόγευμα βγήκαν οι δορυφορικές εικόνες που αποτυπώνουν την περίμετρο της καμένης έκτασης.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

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