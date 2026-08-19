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Deoleo: Το «χρυσό» deal που έχει βάλει φωτιά στην αγορά ελαιολάδου
Επιχειρήσεις
11:32 - 19 Αυγ 2026

Deoleo: Το «χρυσό» deal που έχει βάλει φωτιά στην αγορά ελαιολάδου

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της ισπανικής Deoleo εκτοξεύθηκαν πάνω από 17% το πρωί της Τετάρτης, καθώς κλιμακώνεται η μάχη για την εξαγορά της μεγαλύτερης εταιρείας εμφιάλωσης και εμπορίας ελαιολάδου στον κόσμο.

Η απότομη άνοδος της μετοχής ήρθε μετά τις πληροφορίες ότι ο ισπανικός αγροδιατροφικός συνεταιριστικός όμιλος Dcoop κατέθεσε προσφορά ύψους 470 εκατ. ευρώ (545 εκατ. δολάρια) για τη Deoleo, περνώντας στην πρώτη θέση της κούρσας για την εξαγορά. Στη διεκδίκηση συμμετέχουν επίσης εταιρείες από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Αυστραλία.

Η Deoleo δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο όταν επικοινώνησε μαζί της το CNBC.

Η μετοχή της Deoleo ενισχυόταν κατά 18,6%, στα 0,439 ευρώ, στις 10:10 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Η Ισπανία, μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα, αποτελεί μία από τις κορυφαίες χώρες παραγωγής ελαιολάδου παγκοσμίως και σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση των διεθνών τιμών.

Οι τιμές του «πολύτιμου» προϊόντος έχουν παρουσιάσει ακραίες διακυμάνσεις από τη μία ελαιοκομική περίοδο στην άλλη, καθώς η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, αλλά και οι πιέσεις από ασθένειες και παράσιτα εξακολουθούν να επηρεάζουν την παραγωγή.

Ωστόσο, η Deoleo —η εταιρεία πίσω από εμβληματικά brands όπως τα Bertolli και Carbonell— είχε δηλώσει πρόσφατα στο CNBC ότι η περίοδος της πρωτοφανούς αστάθειας έχει πλέον ξεκάθαρα δώσει τη θέση της σε πιο σταθερές συνθήκες στην αγορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2026 - 11:36
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