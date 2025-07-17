ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τον ισραηλινό βομβαρδισμό καθολικής εκκλησίας στη Γάζα

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον ισραηλινό βομβαρδίσμό της μοναδικής καθολικής εκκλησία της Γάζας την Πέμπτη (17/07) καταδικάζει με ανάρτησή του στο X το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών και για τα θύματα που προκλήθηκαν από το σημερινό χτύπημα στην Καθολική Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα.

Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις εναντίον εκκλησιών ή θρησκευτικών χώρων. Οι χώροι λατρείας δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχους».