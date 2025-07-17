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Ο Ζελένσκι «ψήνει» τον Τραμπ να αγοράσει drones από την Ουκρανία
Ειδήσεις
18:31 - 17 Ιουλ 2025

Ο Ζελένσκι «ψήνει» τον Τραμπ να αγοράσει drones από την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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 Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει την αγορά από την Ουάσινγκτον δοκιμασμένων στο πεδίο της μάχης ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αντάλλαγμα για την αγορά όπλων από το Κίεβο από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στη New York Post.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι τελευταίες συνομιλίες του με τον Τραμπ επικεντρώθηκαν σε μια συμφωνία που θα βοηθούσε κάθε χώρα να ενισχύσει την εναέρια τεχνολογία της.

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν σε θέση να πλήξουν στόχους σε βάθος 800 μιλίων (1.300 χιλιομέτρων) μέσα στο ρωσικό έδαφος.

«Ο αμερικανικός λαός χρειάζεται αυτή την τεχνολογία και πρέπει να την έχετε στο οπλοστάσιό σας», δήλωσε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη (16/7) στην εφημερίδα The Post.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν το βασικό εργαλείο που επέτρεψε στη χώρα του να αποκρούσει την εισβολή της Ρωσίας για περισσότερα από τρία χρόνια.

«Θα είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με την Αμερική και άλλους Ευρωπαίους εταίρους», είπε. Η Ουκρανία βρισκόταν επίσης σε συνομιλίες με τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Γερμανία, είπε.

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε απροσδιόριστες μελλοντικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως είπε, θα ενισχύσουν τη χώρα του, καθώς εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο για να παρουσιάσει τη νέα του κυβέρνηση.

Το αίτημα του προϋπολογισμού των ΗΠΑ για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια του επόμενου έτους ενισχύει τις δαπάνες για μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη - εν μέρει λόγω των διδαγμάτων που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποδείχθηκαν αναπόσπαστο μέρος των χαμηλού κόστους, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικών μαχών.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2025 - 18:43
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