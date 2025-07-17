Συμβιβασμός Ζούκερμπεργκ και στελεχών της Meta για αγωγή 8 δισ. δολαρίων λόγω παραβιάσεων απορρήτου στο Facebook

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και νυν και πρώην διευθυντικά στελέχη της Meta Platforms (πρώην Facebook) συμφώνησαν την Πέμπτη 17/7 σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για υπόθεση που αφορούσε ζημίες ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που φέρονται να προκάλεσαν στην εταιρεία επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του απορρήτου των χρηστών του Facebook, σύμφωνα με τον δικηγόρο των μετόχων που μίλησε σε δικαστή στο Ντελαγουέρ.

Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες του συμβιβασμού και οι δικηγόροι της υπεράσπισης δεν σχολίασαν στο δικαστήριο. Η δικαστής Kathaleen McCormick του Δικαστηρίου Εταιρικού Δικαίου του Ντελαγουέρ διέκοψε τη δίκη τη στιγμή που επρόκειτο να ξεκινήσει η δεύτερη ημέρα της και συνεχάρη τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο δικηγόρος των εναγόντων, Sam Closic, δήλωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε πολύ γρήγορα.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Marc Andreessen, που είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Meta, επρόκειτο να καταθέσει την Πέμπτη.

Οι μέτοχοι της Meta είχαν καταθέσει μήνυση κατά του Ζούκερμπεργκ, του Andreessen και άλλων πρώην στελεχών της εταιρείας, όπως της πρώην COO Σέριλ Σάντμπεργκ, με σκοπό να τους καταστήσουν προσωπικά υπεύθυνους για δισεκατομμύρια δολάρια που πλήρωσε η εταιρεία σε πρόστιμα και νομικά έξοδα τα τελευταία χρόνια.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) είχε επιβάλει πρόστιμο 5 δισ. δολαρίων στο Facebook το 2019, επειδή δεν συμμορφώθηκε με συμφωνία του 2012 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Οι μέτοχοι ζητούσαν από τους 11 κατηγορούμενους να αποζημιώσουν την εταιρεία με προσωπικά τους κεφάλαια. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτήρισαν «υπερβολικές».

Το Facebook μετονομάστηκε σε Meta το 2021. Η εταιρεία δεν ήταν κατηγορούμενη στην υπόθεση. Η Meta αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

«Ο συμβιβασμός μπορεί να φέρνει ανακούφιση στους εμπλεκόμενους, αλλά είναι χαμένη ευκαιρία για δημόσια λογοδοσία», δήλωσε ο Jason Kint, επικεφαλής της Digital Content Next, ομάδας εκπροσώπησης ψηφιακών εκδοτών.

Ο Ζούκερμπεργκ αναμενόταν να καταθέσει τη Δευτέρα και η Σάντμπεργκ την Τετάρτη, με τη δίκη να είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Η υπόθεση θα περιλάμβανε επίσης καταθέσεις από πρώην μέλη του Δ.Σ. του Facebook, όπως ο Πίτερ Θιλ (συνιδρυτής της Palantir) και ο Ριντ Χάστινγκς (συνιδρυτής του Netflix). Οι επενδυτές ισχυρίστηκαν ότι τα πρώην και νυν μέλη του συμβουλίου απέτυχαν πλήρως να επιβλέψουν τη συμμόρφωση της εταιρείας με τη συμφωνία του 2012 με την FTC και ότι ο Ζούκερμπεργκ και η Σάντμπεργκ διαχειρίστηκαν εν γνώσει τους το Facebook ως μια παράνομη επιχείρηση συλλογής δεδομένων.

Η υπόθεση προέκυψε μετά τις αποκαλύψεις ότι δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook είχαν αποκτηθεί από την Cambridge Analytica, μια πλέον ανενεργή εταιρεία πολιτικής συμβουλευτικής που συνεργάστηκε με την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν στο πρόστιμο-ρεκόρ της FTC.

Την Τετάρτη, ένας εμπειρογνώμονας των εναγόντων κατέθεσε ότι υπήρχαν «κενά και αδυναμίες» στις πολιτικές απορρήτου του Facebook, αν και απέφυγε να δηλώσει αν η εταιρεία παραβίασε τη συμφωνία του 2012.

Ο πρώην μέλος του Δ.Σ. Jeffrey Zients κατέθεσε επίσης την Τετάρτη ότι η εταιρεία δεν συμφώνησε στο πρόστιμο της FTC για να προστατέψει νομικά τον Ζούκερμπεργκ, όπως υποστήριζαν οι μέτοχοι.