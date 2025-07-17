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Ο John Nason διαδέχεται τον Δημήτρη Καδή στη θέση CEO της Pharmathen
Επιχειρήσεις
18:41 - 17 Ιουλ 2025

Ο John Nason διαδέχεται τον Δημήτρη Καδή στη θέση CEO της Pharmathen

Reporter.gr Newsroom
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Ο John Nason αναλαμβάνει καθήκοντα ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Καδή, με άμεση ισχύ. Πρόκειται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για μια κοινή απόφαση που ελήφθη κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού και συζητήσεων μεταξύ του Δημήτρη Καδή και του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.  

Ο John Nason διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, όπως οι Teva, Bristol Myers Squibb, Novartis και Sandoz. Η εμπειρία του θα ενισχύσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Pharmathen και θα υποστηρίξει την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της εταιρείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα και τη συνέχεια των λειτουργιών.

Ο Thierry Bollore, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σχολίασε: «Ευχαριστούμε τον Δημήτρη για την ηγεσία του για περισσότερα από 20 χρόνια, εκ των οποίων έξι ως Διευθύνων Σύμβουλος. Υπό την καθοδήγησή του, η εταιρεία διπλασιάστηκε, χάρη στην οργανική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου και την εισαγωγή νέων προϊόντων. Συνέβαλε καθοριστικά στην εξαγορά της CBL Patras, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση της εταιρείας στην αγορά των πεπτιδίων. Κοιτάζοντας μπροστά, είμαστε βέβαιοι ότι ο John θα οδηγήσει τη Pharmathen σε συνεχή επιτυχία.»

Ο Δημήτρης Καδής σχολίασε: «Η διαδρομή μου στη Pharmathen ήταν ένα σπουδαίο ταξίδι, γεμάτο επιτεύγματα και θετικές εμπειρίες. Είμαι πολύ υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι, με την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και την ηγεσία του John Nason, το μέλλον επιφυλάσσει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες για την Pharmathen και τους ανθρώπους της. Ως μέτοχος, παραμένω αφοσιωμένος στην εξέλιξη της εταιρείας και θα προσφέρω, όπου είναι δυνατόν, στην μελλοντική της πρόοδο.»

Ο John Nason σχολίασε: «Η Pharmathen είναι μια εξαιρετική εταιρεία με σαφή στρατηγική. Η ισχύς του χαρτοφυλακίου αντικατοπτρίζεται στην ισχυρή ζήτηση των πελατών, αρκετή για να διπλασιάσει δυνητικά το μέγεθος της εταιρείας μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Η ηγετική ομάδα και εγώ θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους, στο χαρτοφυλάκιο και στις υποδομές για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.»

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