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Eurostat: Στο 6,3% η ανεργία στην Ευρωζώνη – Σταθερή στο 5,9% στην ΕΕ
Ειδήσεις
13:24 - 02 Οκτ 2025

Eurostat: Στο 6,3% η ανεργία στην Ευρωζώνη – Σταθερή στο 5,9% στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ανήλθε στο 6,3% τον Αύγουστο 2025, έναντι 6,2% τον Ιούλιο, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 5,9% τον Αύγουστο, χωρίς μεταβολή τόσο σε σύγκριση με τον Ιούλιο όσο και με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη (2/10).

Η στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε. εκτιμά ότι τον Αύγουστο καταγράφηκαν 13,089 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,842 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Σε σχέση με τον Ιούλιο, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 39 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 11 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ. Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2024, η ανεργία παρουσίασε άνοδο κατά 85 χιλιάδες στην ΕΕ, ενώ στη ζώνη του ευρώ κατέγραψε μείωση κατά 15 χιλιάδες.

Υπενθυμίζεται ότι η ανεργία στην Ελλάδα ανήλθε στο 8,1% τον Αύγουστο, σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

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