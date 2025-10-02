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Οι Αρκιοί, το pointer και το αεροπλανοφόρο - φάντασμα: Το νέο τουρκικό παραλήρημα
Ανεμοδείκτης
13:08 - 02 Οκτ 2025

Οι Αρκιοί, το pointer και το αεροπλανοφόρο - φάντασμα: Το νέο τουρκικό παραλήρημα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Αν υπήρχε βραβείο επιστημονικής φαντασίας στον Τύπο, η Sözcü θα το έπαιρνε με το σπαθί της μιας και για την ακροδεξιά έκδοση οι Αρκιοί - ένα νησάκι με λιγότερους κατοίκους απ’ τους επιβάτες της ΕΑΣ στη γραμμή Κηφισιά–Σύνταγμα - είναι η νέα Σούδα, με «στρατιωτική βάση», «πολιτοφυλακές» και μυστικές ενημερώσεις με… laser pointer στην ταράτσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Saygı Öztürk, η Ελλάδα όχι μόνο έχει γεμίσει το Αιγαίο με 7.000 στρατιώτες, αλλά κάνει και «επιθεωρήσεις κατοχής» κάτω από σημαίες-γίγαντες.

Η τοπική «πολιτοφυλακή» των Αρκών

Οι Τούρκοι αναγνώστες ενημερώθηκαν επίσης ότι ακόμα και οι πολίτες των Αρκών έχουν εξοπλιστεί ως «πολιτοφυλακή». Δηλαδή, μάλλον εννοούν τον ψαρά με το καΐκι και τον καφετζή του νησιού.

Η Sözcü όμως το παρουσιάζει σαν να έστησε η Αθήνα παραστρατιωτικό τάγμα στον… πιο χαλαρό προορισμό του Δωδεκανησιακού καλοκαιριού. Αν το πάμε έτσι, σε λίγο θα βγάλουν και την καντίνα με τα σουβλάκια «κέντρο στρατηγικής επιμελητείας».

Το εθνικό αεροπλανοφόρο και το «κλάμα» του Yalım

Στο ίδιο παραλήρημα εμφανίζεται και ο γνωστός απόστρατος Ümit Yalım, ο οποίος θρηνεί γιατί «η Ελλάδα μπροστά στα μάτια μας κατέχει νησιά και η κυβέρνηση φτιάχνει αεροπλανοφόρα». Εντάξει, αεροπλανοφόρο δεν είδαν ακόμα οι Τούρκοι, αλλά το ρεπορτάζ επιμένει. Σε λίγο θα ταξιδεύει από το Γιβραλτάρ ως τον Ινδικό Ωκεανό.

Αν συνεχίσουν έτσι, δεν αποκλείεται να μας πουν ότι το αεροπλανοφόρο είναι ήδη αγκυροβολημένο πίσω από το Καστελόριζο, παρέα με τον Άτλαντα και τη Σειρήνα της Disney.

Κωνσταντινούπολη: το αιώνιο κόμπλεξ

Για τη Sözcü η κορύφωση της φαντασίας ήρθε με το «παράπονο» ότι στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Χερσαίων Δυνάμεων η Κωνσταντινούπολη αναφέρεται ως Constantinople (!)

Και κάπως έτσι μάθαμε ότι η λέξη «Constantinople» τρομάζει περισσότερο τους εθνικιστές απ’ όσο όλα τα Leopard και τα Rafale μαζί.

Ρεπορτάζ τύπου Netflix

Το κείμενο της Sözcü τελικά θυμίζει περισσότερο σενάριο σειράς στο Netflix:

  • Ο Έλληνας στρατηγός ανεβαίνει σε ταράτσα με pointer,
  • οι στρατιώτες χαιρετούν από κάτω με γιγαντιαίες σημαίες,
  • οι ψαράδες μετατρέπονται σε πολιτοφυλακή,
  • και στο φινάλε πετάγεται ένα αεροπλανοφόρο που ταξιδεύει όλο τον πλανήτη.

Αν βάλεις και λίγο CGI, το έχεις έτοιμο το τρέιλερ: «Occupied Islands – Season 2».

Το αποτέλεσμα;

Η Sözcü και οι όμοιοί της προσπαθούν να δείξουν ότι η Ελλάδα «προκαλεί». Τελικά όμως αυτό που καταφέρνουν είναι να στήνουν μια φαρσοκωμωδία που κάνει τους ίδιους ρεζίλι. Γιατί άλλο είναι να μιλάς σοβαρά για γεωπολιτική, κι άλλο να βλέπεις σε κάθε βράχο του Αιγαίου την... απόβαση της Νορμανδίας!

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 14:53
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