Η Τουρκία προχωρά σε έρευνα για την επίθεση στον στολίσκο Global Sumud που κατευθυνόταν στη Γάζα

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα έπειτα από τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, ο οποίος είχε προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας και αναχαιτίστηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα διευκρίνισε ότι «η έρευνα αφορά 24 Τούρκους πολίτες που συνελήφθησαν έπειτα από την επίθεση που πραγματοποίησαν δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού στα διεθνή ύδατα εναντίον του Global Sumud Flotilla, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια».

Ο εισαγγελέας τόνισε ότι η έρευνα ξεκίνησε «βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας», με αντικείμενο «εγκλήματα όπως η στέρηση της ελευθερίας, η αναχαίτιση ή παρακράτηση μέσων μεταφοράς, η διακεκριμένη λεηλασία, οι υλικές ζημιές και τα βασανιστήρια».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε ήδη γνωστοποιήσει ότι το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας αναχαίτισε συνολικά 13 πλοία του διεθνούς στολίσκου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι ισραηλινές αρχές έχουν συλλάβει 30 Τούρκους πολίτες, οι οποίοι αναμένεται να απελαθούν σε χώρες της Ευρώπης.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Τετάρτης, καταδίκασε την αναχαίτιση, κάνοντάς λόγο για «πράξη τρομοκρατίας» εκ μέρους του Ισραήλ και υπογράμμισε ότι «ελπίζουμε αυτή η επίθεση να μην υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα».