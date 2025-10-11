Ερντογάν: Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα, μετά εσείς - Εθνικός ενθουσιασμός στην Τουρκία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα είναι ο πρώτος ηγέτης που θα επισκεφθεί τη Γάζα, απευθυνόμενος στο πλήθος στη γενέτειρά του, τη Ριζούντα. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, απάντησε στους πολίτες που φώναζαν «πρόεδρε, πήγαινέ μας στη Γάζα», λέγοντας: «Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα, μετά εσείς».

Σκηνές εθνικού ενθουσιασμού στα τουρκικά ΜΜΕ για την παρουσία της Άγκυρας στη Γάζα μετά την εκεχειρία! Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Τουρκίγε πανηγυρίζει πως οι Μεχμετσίκ, οι Τούρκοι στρατιώτες, "επιστρέφουν στην Παλαιστίνη μετά από 105 χρόνια", από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, παρουσιάζοντας την Τουρκία ως "βασικό παράγοντα ειρήνης και ανοικοδόμησης".

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αναλυτές στην Τουρκία μιλούν για "ιστορική αποστολή" και "μεγάλη διπλωματική νίκη" της Άγκυρας, με ορισμένες δηλώσεις να αγγίζουν τα όρια της υπερβολής.

Κινούμενος στην γενική αυτή ευφορία, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην πρόσφατη εκεχειρία στη Γάζα, ζητώντας από το Ισραήλ να σεβαστεί την υπογραφή του και να τερματίσει την επιθετική πολιτική. Παράλληλα, εξήρε τη στάση των Παλαιστινίων και της Χαμάς, υπογραμμίζοντας ότι «έπειτα από δύο χρόνια καταπίεσης, γενοκτονίας και βαρβαρότητας, τα πρόσωπα στη Γάζα άρχισαν να χαμογελούν για πρώτη φορά, αν και με θλίψη».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε τη πάγια θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών, τονίζοντας ότι είναι η «καλύτερη λύση για όλους τους λαούς της περιοχής, μουσουλμάνους, χριστιανούς και Εβραίους». «Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, προχωράμε με αποφασιστικότητα σε αυτόν τον δρόμο», πρόσθεσε.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η δήλωση του Τούρκου προέδρου στοχεύει να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της Τουρκίας ως διαμεσολαβητή στην περιοχή, ενώ παράλληλα απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό, τονίζοντας την αλληλεγγύη της χώρας προς τον παλαιστινιακό λαό και την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να στηρίξει την εφαρμογή της εκεχειρίας.