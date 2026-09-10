Τσελίκ κατά Μητσοτάκη: «Περικύκλωση» της Τουρκίας βλέπει στη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ, με αφορμή τη συνεργασία της Αθήνας με το Ισραήλ.

Ο Τσελίκ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στον Έλληνα πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει να βρίσκεται στο πλευρό του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε «ναζί».

Ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε ακόμη ότι η Αθήνα θεωρεί πως μπορεί να «περικυκλώσει» την Τουρκία μέσω συμμαχιών, χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση αυτή «κενή και αβάσιμη».

«Η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Επίθεση στον Μητσοτάκη

Ο Τσελίκ στράφηκε στη συνέχεια προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζοντας τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης έναντι του Ισραήλ.

«Σήμερα φαίνεται ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός επιδεικνύει ιδιαίτερη προθυμία και καταβάλλει ξεχωριστή προσπάθεια να βρίσκεται στο πλευρό του Νετανιάχου ή αυτής της ισραηλινής επιθετικότητας. Αναμφίβολα, αυτό δεν είναι θετικό ούτε για τον ελληνικό λαό», υποστήριξε.

Παράλληλα, συνέδεσε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης με ζητήματα νομιμότητας, υποστηρίζοντας ότι όποιος «πιστεύει στη νόμιμη πολιτική και σε έναν νόμιμο κόσμο» δεν θα έπρεπε, κατά την άποψή του, να υιοθετεί μια τέτοια προσέγγιση.

«Η Τουρκία μπορεί να αποτρέψει τις συμμαχίες»

Ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία διαθέτει την απαιτούμενη ισχύ για να αντιμετωπίσει, όπως είπε, κινήσεις και συμμαχίες που θεωρεί ότι στρέφονται εναντίον της.

«Η ισχύς της Τουρκίας, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημία», δήλωσε.

Με τον τρόπο αυτό, ο Τσελίκ υπογράμμισε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία διαθέτει ισχυρά διαπραγματευτικά και επιχειρησιακά ερείσματα στην περιοχή.

Κάλεσμα για διάλογο Αθήνας – Άγκυρας

Παρά την επιθετική ρητορική του απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και τη συνεργασία Αθήνας – Ισραήλ, ο Τσελίκ τάχθηκε παράλληλα υπέρ της επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών μέσω διαλόγου.

Κάλεσε την ελληνική πλευρά να κινηθεί, όπως ανέφερε, με «σοφία, πολιτική φρόνηση και κοινή λογική», υποστηρίζοντας ότι Ελλάδα και Τουρκία είναι οι δύο χώρες που παραμένουν στην περιοχή ανεξάρτητα από τις εξελίξεις και τις παρεμβάσεις άλλων δυνάμεων.

«Όλοι οι άλλοι κάποια στιγμή φεύγουν. Σε αυτή την περιοχή, στο τέλος, μένουμε εμείς και η Ελλάδα», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να ακολουθεί τους σχεδιασμούς άλλων μεγάλων δυνάμεων.

«Το να παρασύρεται η Ελλάδα πίσω από τους υπολογισμούς και τις περιπέτειες ορισμένων μεγάλων δυνάμεων είναι κάτι που ένας Έλληνας πολιτικός δεν πρέπει να κάνει. Τελικά, αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του AKP.