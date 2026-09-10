ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσελίκ κατά Μητσοτάκη: «Περικύκλωση» της Τουρκίας βλέπει στη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ
Ειδήσεις
23:33 - 10 Σεπ 2026

Τσελίκ κατά Μητσοτάκη: «Περικύκλωση» της Τουρκίας βλέπει στη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ, με αφορμή τη συνεργασία της Αθήνας με το Ισραήλ.  

Ο Τσελίκ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στον Έλληνα πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει να βρίσκεται στο πλευρό του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε «ναζί».

Ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε ακόμη ότι η Αθήνα θεωρεί πως μπορεί να «περικυκλώσει» την Τουρκία μέσω συμμαχιών, χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση αυτή «κενή και αβάσιμη».

«Η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/Akparti/status/2098065467273265398}

Επίθεση στον Μητσοτάκη

Ο Τσελίκ στράφηκε στη συνέχεια προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζοντας τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης έναντι του Ισραήλ.

«Σήμερα φαίνεται ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός επιδεικνύει ιδιαίτερη προθυμία και καταβάλλει ξεχωριστή προσπάθεια να βρίσκεται στο πλευρό του Νετανιάχου ή αυτής της ισραηλινής επιθετικότητας. Αναμφίβολα, αυτό δεν είναι θετικό ούτε για τον ελληνικό λαό», υποστήριξε.

Παράλληλα, συνέδεσε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης με ζητήματα νομιμότητας, υποστηρίζοντας ότι όποιος «πιστεύει στη νόμιμη πολιτική και σε έναν νόμιμο κόσμο» δεν θα έπρεπε, κατά την άποψή του, να υιοθετεί μια τέτοια προσέγγιση.

«Η Τουρκία μπορεί να αποτρέψει τις συμμαχίες»

Ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία διαθέτει την απαιτούμενη ισχύ για να αντιμετωπίσει, όπως είπε, κινήσεις και συμμαχίες που θεωρεί ότι στρέφονται εναντίον της.

«Η ισχύς της Τουρκίας, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημία», δήλωσε.

Με τον τρόπο αυτό, ο Τσελίκ υπογράμμισε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία διαθέτει ισχυρά διαπραγματευτικά και επιχειρησιακά ερείσματα στην περιοχή.

Κάλεσμα για διάλογο Αθήνας – Άγκυρας

Παρά την επιθετική ρητορική του απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και τη συνεργασία Αθήνας – Ισραήλ, ο Τσελίκ τάχθηκε παράλληλα υπέρ της επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών μέσω διαλόγου.

Κάλεσε την ελληνική πλευρά να κινηθεί, όπως ανέφερε, με «σοφία, πολιτική φρόνηση και κοινή λογική», υποστηρίζοντας ότι Ελλάδα και Τουρκία είναι οι δύο χώρες που παραμένουν στην περιοχή ανεξάρτητα από τις εξελίξεις και τις παρεμβάσεις άλλων δυνάμεων.

«Όλοι οι άλλοι κάποια στιγμή φεύγουν. Σε αυτή την περιοχή, στο τέλος, μένουμε εμείς και η Ελλάδα», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να ακολουθεί τους σχεδιασμούς άλλων μεγάλων δυνάμεων.

«Το να παρασύρεται η Ελλάδα πίσω από τους υπολογισμούς και τις περιπέτειες ορισμένων μεγάλων δυνάμεων είναι κάτι που ένας Έλληνας πολιτικός δεν πρέπει να κάνει. Τελικά, αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του AKP.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 00:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα μέτρα της ΔΕΘ μέσα από το βίντεο Μητσοτάκη: Συμφωνία προόδου και ευημερίας
Πολιτική

Τα μέτρα της ΔΕΘ μέσα από το βίντεο Μητσοτάκη: Συμφωνία προόδου και ευημερίας

ELPEN: Επένδυση €80 εκατ. για το Athens LifeTech Park - Για «γέφυρα» Ελλάδας και διασποράς έκανε λόγο ο Μητσοτάκης
Επιχειρήσεις

ELPEN: Επένδυση €80 εκατ. για το Athens LifeTech Park - Για «γέφυρα» Ελλάδας και διασποράς έκανε λόγο ο Μητσοτάκης

Ελληνοϊσραηλινή συμμαχία: Η ενόχληση της Άγκυρας και το νέο αφήγημα του «φόβου»
Πολιτική

Ελληνοϊσραηλινή συμμαχία: Η ενόχληση της Άγκυρας και το νέο αφήγημα του «φόβου»

Τουρκία: Προσεκτικά βήματα απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ – Το μήνυμα Σιμσέκ
Ειδήσεις

Τουρκία: Προσεκτικά βήματα απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ – Το μήνυμα Σιμσέκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/09/2026 - 23:33

Τσελίκ κατά Μητσοτάκη: «Περικύκλωση» της Τουρκίας βλέπει στη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ

Αυτοδιοίκηση
10/09/2026 - 23:30

Χαρδαλιάς: Επενδύουμε €15,54 εκατ. για ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές σε δέκα Δήμους

Ειδήσεις
10/09/2026 - 23:28

Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη

Χρηματιστήρια
10/09/2026 - 23:22

Συνεχίστηκε η πτώση στη Wall: Τα ομόλογα εκτινάσσονται και το Brent «φλερτάρει» με τα 110$

Πολιτική
10/09/2026 - 23:10

Κουτσούμπας από ΔΕΘ: Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι βήμα μπροστά για τον λαό

Οικονομία
10/09/2026 - 22:59

ΥΠΕΘΟΟ – ΑΑΔΕ: myLEX - Η νέα ψηφιακή πύλη νομοθετικής πληροφόρησης

Magazino
10/09/2026 - 22:52

Πρεμιέρες: Καθηλώνει το υποψήφιο για 8 βραβεία Σεζάρ «Φάκελος 137»

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:41

Τραγωδία στην Ελβετία: Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη – Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:40

11η Σεπτεμβρίου: 2.977 drones σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους πάνω από τη Νέα Υόρκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:30

Σχολικός αγιασμός: Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Πολιτική
10/09/2026 - 22:15

ΣΥΡΙΖΑ: «Περιθώριο υπάρχει» για 13η σύνταξη και στήριξη των ΜμΕ – Μήνυμα Δούρου από Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 21:59

Ιράν: Περιορισμένη επανεκκίνηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

Ομόλογα
10/09/2026 - 21:39

ΗΠΑ: Νέα επαναγορά ομολόγων $5,2 δισ. από το υπουργείο Οικονομικών

Υγεία
10/09/2026 - 21:30

Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας: Πότε το scrolling των εφήβων γίνεται επικίνδυνο

Οικονομία
10/09/2026 - 21:15

Καλαφάτης: Διαρκής η στήριξη της Κυβέρνησης προς την κοινωνία και τους πολίτες

Ειδήσεις
10/09/2026 - 20:59

Κομισιόν: Νέα μέτρα για τα παιδιά στα social media – Τι θα ανακοινώσει η φον ντερ Λάιεν

Πολιτική
10/09/2026 - 20:45

Από τους «Σπαρτιάτες» στην Ελληνική Λύση ο Αθανάσιος Χαλκιάς

Πολιτική
10/09/2026 - 20:40

Συνάντηση Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των S&D Γκαρσία Πέρεθ

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:37

Θάνατος Μαζωνάκη: Σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:36

Νέος κανόνας υποχρεώνει κατόχους βίζας να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ μετά την απώλεια της εργασίας τους

Υγεία
10/09/2026 - 19:33

«Μπορώ να τρώω σύκα αν έχω διαβήτη;»

Εργασιακά
10/09/2026 - 19:27

Κεραμέως: Η μεγαλύτερη «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Χρηματιστήρια
10/09/2026 - 19:18

Σφυροκόπημα στις ευρωαγορές: Πετρέλαιο +40%, πληθωρισμός, ομόλογα… και στο «κάδρο» νέες αυξήσεις επιτοκίων

Πολιτική
10/09/2026 - 19:12

Τα μέτρα της ΔΕΘ μέσα από το βίντεο Μητσοτάκη: Συμφωνία προόδου και ευημερίας

Πολιτική
10/09/2026 - 18:59

Ο Κώστας Τζαβάρας ανακοίνωσε τη συστράτευσή του με τον Αντώνη Σαμαρά

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:53

Alpha Trust – Ανδρομέδα: Στα €2,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο

Πολιτική
10/09/2026 - 18:44

Καρυστιανού από τη ΔΕΘ: Κάθαρση και λογοδοσία – Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Πολιτική
10/09/2026 - 18:34

Συνάντηση Δένδια-Πάλμα: Ικανοποίηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Το State Department στηρίζει Αθήνα–Τελ Αβίβ

Ναυτιλία
10/09/2026 - 18:20

Η Maran Tankers στην παγκόσμια δεκάδα των VLCCs

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:14

ΙΛΥΔΑ: Διψήφια ανάπτυξη και εκτόξευση κερδών στο α’ εξάμηνο – +76,9% το EBITDA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ