Τετραμελής οικογένεια νεκρή από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε την Πέμπτη (10/9) μια τετραμελή οικογένεια, -έναν άνδρα, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους-, ηλικίας 8 και 12 ετών, σε σπίτι στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας, καθώς ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε τους βομβαρδισμούς κατοικιών τις τελευταίες δύο ημέρες.

Όπως επισημαίνει το Reuters, μια κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο του 2025, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέστειλε τις μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις, αλλά δεν έχει σταματήσει τις ισραηλινές επιδρομές, ενώ δεν έχει σημειωθεί και μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τα βήματα προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρήνης.

Από τη δική της πλευρά, η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός και υπονομεύει τις προσπάθειες εφαρμογής του ευρύτερου σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ υποστηρίζει επίσης ότι η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία.

Επισημαίνεται ότι περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

Να σημειωθεί ότι η Χαμάς δεν δημοσιοποιεί συνήθως στοιχεία για τις απώλειες μεταξύ των μαχητών της.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε τουλάχιστον έξι κατοικίες σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες δύο ημέρες, προκαλώντας ζημιές σε γειτονικά σπίτια και σκηνές που χρησιμοποιούνται ως καταφύγια και αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους, σύμφωνα με κατοίκους και διασώστες.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα τις επιθέσεις στις κατοικίες, αλλά ανέφερε την Τετάρτη ότι έπληξε τρεις περιοχές σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας και κατέστρεψε τρεις αποθήκες οπλισμού της Χαμάς, όπου φυλάσσονταν εκρηκτικοί μηχανισμοί, αντιαρματικοί πύραυλοι και άλλο εξοπλισμό.