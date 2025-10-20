Ανατρέπονται οι ισχυρισμοί Τραμπ για τα πλοία που ανατινάζει ανοιχτά της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση Τραμπ δικαιολογεί την ανατίναξη σκαφών, ύποπυο για εμπόριο ναρκωτικών στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας ήταν σαφής και συνεπής: Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλώς εγκληματίες. Είναι «ναρκοτρομοκράτες» που λαθρεμπορεύουν ένα «θανατηφόρο όπλο που δηλητηριάζει Αμερικανούς» κατ' εντολή τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Τους εξοντώνουμε», είπε ο Τραμπ στους στρατηγούς και ναυάρχους τριών και τεσσάρων αστέρων του έθνους τον περασμένο μήνα. «Κάθε βάρκα σκοτώνει κατά μέσο όρο 25.000 - κάποιοι λένε περισσότερους. Βλέπετε αυτές οι βάρκες, είναι γεμάτες με σακούλες λευκής σκόνης που είναι κυρίως φαιντανύλη και άλλα ναρκωτικά».

Ισχυριζόμενος ότι έχει την εξουσία να σκοτώνει με συνοπτικές διαδικασίες τους διακινητές σαν να ήταν εχθρικά στρατεύματα, ο Τραμπ εξουσιοδότησε τον αμερικανικό στρατό να χτυπήσει τουλάχιστον έξι ταχύπλοα που η κυβέρνηση έχει κρίνει ύποπτα, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Τουλάχιστον οι μισές από τις επιθέσεις και 21 από τις δολοφονίες, λένε οι ντόπιοι, έχουν συμβεί στα ύδατα μεταξύ Βενεζουέλας και Τρινιντάντ και Τομπάγκο - έθνη τόσο κοντά που σε ημέρες με καθαρό ουρανό βρίσκονται σε οπτική επαφή μεταξύ τους.

Ωστόσο, τα περισσότερα από 20 άτομα που γνωρίζουν τη διαδρομή ή τις επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων νυν και πρώην Αμερικανών και διεθνών αξιωματούχων, αντικρούουν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης. Το πέρασμα, σύμφωνα με την Washington Post, δεν χρησιμοποιείται συνήθως για τη διακίνηση συνθετικών οπιοειδών όπως η φαιντανύλη, που υπάρχει στο 69% των θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών πέρυσι. Ούτε τα ναρκωτικά κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ένα έθνος της Καραϊβικής που βρίσκεται πάνω από 1.000 μίλια νότια και 1.200 μίλια ανατολικά του Μαϊάμι, αποτελεί τόσο αγορά προορισμού για μαριχουάνα όσο και σημείο μεταφόρτωσης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική με προορισμό τη Δυτική Αφρική και την Ευρώπη, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, την αστυνομία του Τρινιντάντ και ανεξάρτητους αναλυτές. Η φαιντανύλη που κατασχέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα, παρασκευάζεται συνήθως στο Μεξικό με χρήση προδρόμων ουσιών από την Κίνα και εισάγεται λαθραία μέσω των χερσαίων συνόρων, τις περισσότερες φορές από Αμερικανούς πολίτες.

Δεν μειώνονται έτσι οι θάνατοι από υπερβολική δόση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι στρατιωτικές επιθέσεις είναι απίθανο, ως εκ τούτου, να μειώσουν τους θανάτους από υπερβολική δόση στις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε αξιωματούχοι - αλλά έχουν φέρει τις αμερικανικές δυνάμεις σε απόσταση βολής από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον αυταρχικό σοσιαλιστή, ο οποίος διεκδίκησε την επανεκλογή του πέρυσι παρά τους ελέγχους των ψηφοδελτίων που έδειξαν ότι έχασε την ψηφοφορία, ότι οδήγησε τη συμμορία της Βενεζουέλας Tren de Aragua να προωθήσει θανατηφόρα φάρμακα στην Αμερική.

«Όταν είδα [ένα εσωτερικό έγγραφο για τις επιθέσεις]», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, «σκέφτηκα αμέσως: "Δεν πρόκειται για τρομοκράτες. Πρόκειται για τη Βενεζουέλα και την αλλαγή καθεστώτος". Αλλά δεν υπήρχαν πληροφορίες για το τι πραγματικά επρόκειτο».

Ο αξιωματούχος, όπως και άλλοι που αναφέρονται σε αυτήν την έκθεση, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να παράσχει την ειλικρινή του εκτίμηση.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να μοιραστεί στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για να δικαιολογήσει τις επιθέσεις. Μια εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τις δολοφονίες ως απαραίτητες για την προστασία των Αμερικανών.

«Όλες αυτές οι αποφασιστικές επιθέσεις έγιναν εναντίον χαρακτηρισμένων ναρκοτρομοκρατών που φέρνουν θανατηφόρο δηλητήριο στις ακτές μας», δήλωσε η εκπρόσωπος Άννα Κέλι. «Ο πρόεδρος θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη».

Δύο μέλη της οικογένειας των 11 ανδρών που σκοτώθηκαν τον Σεπτέμβριο στην πρώτη επίθεση που αναγνώρισε ο Τραμπ δεν αρνήθηκαν ότι οι άνδρες που επέβαιναν μετέφεραν μαριχουάνα και κοκαΐνη από τη Βενεζουέλα στο Τρινιντάντ. Ωστόσο, είπαν ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ στην ανακοίνωσή του ότι εργάζονταν για τη βενεζουελάνικη συμμορία Tren de Aragua ήταν ανακριβής.

«Τους γνώριζα όλους», είπε ένα από τα μέλη της οικογένειας, το οποίο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για φόβο αντιποίνων. «Κανείς τους δεν είχε καμία σχέση με την Tren de Aragua. Ήταν ψαράδες που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή» διακινώντας λαθραία προϊόντα.

Πολλές ακόμα μαρτυρίες υπάρχουν για πολλούς από όσους σκοτώθηκαν από τις αμερικανικές επιθέσεις.

Πώς διακινείται η κοκαΐνη μέσω της Βενεζουέλας

Τα τελευταία χρόνια, τα καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία και σε άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής έχουν ενισχύσει την παραγωγή κοκαΐνης. Η βιασύνη για την κυκλοφορία της στην αγορά — κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αλλά ολοένα και περισσότερο στη Δυτική Αφρική — έχει μεταμορφώσει το εγκληματικό τοπίο της ηπείρου, τροφοδοτώντας την άνοδο νέων συμμοριών και απειλώντας τις ασθενέστερες εθνικές κυβερνήσεις με περιορισμένη κρατική εξουσία.

Η Βενεζουέλα, επίσης, έχει παρασυρθεί από την άνθηση. Οικονομικά πληγείσα από χρόνια σοσιαλιστικής κακοδιαχείρισης και τιμωρητικών διεθνών κυρώσεων, ένα έθνος που κάποτε ήταν το πλουσιότερο της Λατινικής Αμερικής έχει εμπλακεί ολοένα και περισσότερο στο εμπόριο. Κατά μήκος των συνόρων της με την Κολομβία, η κοκαΐνη παράγεται πλέον για πώληση και αποστολή στο εξωτερικό.

Τον Μάρτιο του 2020, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ κατηγόρησαν ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους του καθεστώτος Maduro, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Maduro, ότι ηγούνται του Cártel de Los Soles — «Καρτέλ των Ήλιων» — ενός εγκληματικού δικτύου που εκβιάζει ομάδες διακίνησης ναρκωτικών και ελέγχει τις διαδρομές και τα ίδια τα προϊόντα.

Η Βενεζουέλα, λένε οι Αμερικανοί ερευνητές, είναι πλέον μια ελεύθερη αγορά ναρκωτικών γεμάτη με ένοπλες ομάδες από όλη τη Λατινική Αμερική.

«Οι Μεξικανοί είναι εκεί», δήλωσε ένας πρώην πράκτορας της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. «Οι Κολομβιανοί είναι εκεί, μερικές φορές για λογαριασμό των Μεξικανών. Μερικές φορές οι Ονδουρανοί και οι Γουατεμαλένοι έχουν και άτομα εκεί».

Το μεγαλύτερο μέρος της κοκαΐνης της Νότιας Αμερικής που προορίζεται για τη Βόρεια Αμερική ρέει μέσω του Ειρηνικού, αλλά ένα μέρος φεύγει από τη Βενεζουέλα μέσω της Καραϊβικής, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και αναλυτές που παρακολουθούν τις διαδρομές των ναρκωτικών. Μεγάλο μέρος της οδεύει δια ξηράς μέσω των δυτικών πολιτειών Zulia και Falcón πριν μεταφερθεί βόρεια στο Πουέρτο Ρίκο, τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Κάποιοι ταξιδεύουν αεροπορικώς, αναχωρώντας από παράνομους αεροδιαδρόμους στο Μαρακαΐμπο ή την πολιτεία Απούρ για την Κεντρική Αμερική και στη συνέχεια προς το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είναι λιγότερο συνηθισμένο, λένε οι ερευνητές, να μεταφέρεται κοκαΐνη με προορισμό τις ΗΠΑ βορειοανατολικά στη χερσόνησο Sucre και μέσω του στενού καναλιού Bocas del Dragon προς το Τρινιντάντ - την διαδρομή που έχει στοχεύσει η κυβέρνηση. Το Τρινιντάντ χρησιμοποιείται πολύ πιο συχνά ως πύλη προς την Ευρώπη. Οι ισπανικές αρχές κατέσχεσαν 1,65 τόνους κοκαΐνης που είχαν διακινηθεί μέσω του νησιού, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών το 2024. Οι πορτογαλικές αρχές τον Ιούνιο ανέκτησαν 1,66 τόνους κοκαΐνης που διέσχισαν την ίδια διαδρομή.

Ένας πρόσφατα συνταξιούχος ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας του Τρινιντάντ, όταν ρωτήθηκε αν οι έμποροι του Sucre έφερναν ναρκωτικά που προορίζονταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γέλασε.

«Γιατί να χρησιμοποιήσουν το Τρινιντάντ και Τομπάγκο για να μεταφέρουν ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν έχεις την Κολομβία και το Μεξικό και όλα αυτά τα άλλα μέρη που είναι πιο κοντά;»

Πολλές ακόμα μαρτυρίες που συνέλεξε η Washington Post αναφέρουν τα ίδια. Με λίγες ευκαιρίες για εργασία, οι ψαράδες στράφηκαν στη διαδρομή του λαθρεμπορίου που εδώ και καιρό συνδέει το Σούκρε με το Τρινιντάντ, το οποίο απέχει μισή ώρα με το πλοίο. Το 80% των διακινήσεων είναι μαριχουάνα, το 20% κοκαϊνη και σχεδόν το σύνολο αυτών των ναρκωτικών έχει προορισμό την Ευρώπη και όχι τις ΗΠΑ.