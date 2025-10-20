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Ευρωπαϊκό «όχι» στην παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία παρά τις πιέσεις Τραμπ
Ειδήσεις
22:30 - 20 Οκτ 2025

Ευρωπαϊκό «όχι» στην παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία παρά τις πιέσεις Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία πρέπει να αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, δήλωσε τη Δευτέρα (20/10) η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. Κάγια Κάλας, μετά τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Κίεβο να παραδώσει εδάφη προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Αν απλώς χαρίσουμε τα εδάφη, τότε στέλνουμε το μήνυμα σε όλους ότι μπορείς να χρησιμοποιείς τη βία εναντίον των γειτόνων σου και να παίρνεις αυτό που θέλεις», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους στο Λουξεμβούργο, μετά από συνάντηση υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με μετάδοση του Politico. «Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει το διεθνές δίκαιο – ώστε να μην μπορεί κανείς να το κάνει αυτό».

Οι δηλώσεις της έρχονται μετά την αποκάλυψη ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πίεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς, στα ανατολικά της χώρας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός – ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News την Κυριακή ότι η Ρωσία θα κρατήσει μέρος των εδαφών που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι ηγέτες της Ε.Ε. έσπευσαν να στηρίξουν τον Ζελένσκι μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή, η οποία, σύμφωνα με πρόσωπο που είχε ενημερωθεί σχετικά, άφησε την ουκρανική πλευρά «δυσαρεστημένη». Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν επιφυλακτικοί στο να δηλώσουν ανοιχτά ότι η Ουκρανία πρέπει να διατηρήσει όλα τα εδάφη της στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Το τι μπορείς να ανακτήσεις είναι ένα ζήτημα, αλλά το άλλο ζήτημα είναι τι αναγνωρίζεις ως έδαφος μιας άλλης χώρας», είπε η Κάλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας. «Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που βρισκόταν υπό κατοχή για 50 χρόνια, αλλά η πλειονότητα των χωρών στον κόσμο δεν αναγνώρισε ποτέ ότι τα εδάφη αυτά ανήκαν στη Ρωσία. Και αυτό σήμαινε πολλά».

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