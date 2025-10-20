Κάλας για συνάντηση Πούτιν - Τραμπ: Η Μόσχα δεν θέλει την ειρήνη, καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη

Με έντονο σκεπτικισμό υποδέχθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, Κάγια Κάλας, το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Ρώσου Προέδρου στη Βουδαπέστη, κατά την άφιξή της στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη φημολογούμενη συνάντηση, η Κάγια Κάλας εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τη διεθνή εικόνα μιας τέτοιας κίνησης: «Η συνάντηση στη Βουδαπέστη, όχι, δεν είναι ωραία. Είναι προβληματικό να βλέπουμε ένα άτομο, για το οποίο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης, να εισέρχεται σε ευρωπαϊκό έδαφος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε πως οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρήνη είναι θετικές, ωστόσο η Ρωσία δεν ανταποκρίνεται. Όπως δήλωσε, η Μόσχα «καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα της δύναμης» και θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο αν δεχτεί σοβαρή πίεση.

Εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ, και ειδικά ο Πρόεδρος Τραμπ, θα ασκήσουν την απαραίτητη πίεση, η Κάλας πρόσθεσε πως ο Ουκρανός Πρόεδρος θα έπρεπε να έχει το προβάδισμα σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του.

Σχετικά με το ρωσικό αίτημα για παραχώρηση του Ντονέτσκ στην Ουκρανία ως προϋπόθεση για κατάπαυση του πυρός, η Κ. Κάλας ήταν κατηγορηματική: «Οι Ουκρανοί αγωνίζονται για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους. Δεν μπορούν απλώς να παραδοθούν. Αν ο επιτιθέμενος πάρει αυτό που θέλει, αυτό θα αποτελεί αρνητικό προηγούμενο για τη διεθνή τάξη.»

Στο προσκήνιο το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα του Συμβουλίου είναι το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Παρά τη σοβαρότητα του θέματος, δεν αναμένεται συμφωνία επί του παρόντος, καθώς η Αυστρία και η Σλοβακία συνεχίζουν να μπλοκάρουν την υιοθέτησή του λόγω επιφυλάξεων σε ζητήματα ενέργειας.

Η Κ. Κάλας ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξη: «Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κατά τη Σύνοδο Κορυφής, θα έχουμε αποτέλεσμα. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε.»

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα επιδιώξουν επίσης καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση του σκιώδους ρωσικού στόλου, μέσω του οποίου η Ρωσία παρακάμπτει τις κυρώσεις και εξασφαλίζει έσοδα από παράνομες εξαγωγές πετρελαίου.

Οικονομική στήριξη στο Κίεβο και το δάνειο επανορθώσεων

Κομβικής σημασίας είναι και το ζήτημα του ευρωπαϊκού δανείου επανορθώσεων προς την Ουκρανία. Παρότι έχει σημειωθεί πρόοδος, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

«Πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε με αυτό το δάνειο. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά δεν φτάσαμε ακόμα εκεί που πρέπει», δήλωσε η Κάλας.

Μέση Ανατολή και Ανθρωπιστική Βοήθεια στη Γάζα

Σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του σχεδίου Τραμπ και την έναρξη εφαρμογής του, οι υπουργοί θα εξετάσουν πώς μπορεί η ΕΕ να συνδράμει ουσιαστικά – ιδιαίτερα όσον αφορά την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής, έργο που εκτιμάται ότι θα κοστίσει πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Μπορούμε να κάνουμε πολλά, τόσο για την αποστολή βοήθειας όσο και για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε η Κάλας.

Διαπεριφερειακή Σύνοδος για Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα

Μετά το Συμβούλιο ΥΠΕΞ, θα ακολουθήσει υπουργική σύνοδος με θέμα τη «διαπεριφερειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα», με συμμετοχή χωρών από την Κεντρική Ασία, τον Καύκασο και την ευρύτερη περιφέρεια όπως Τουρκία, Ουκρανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και άλλες. Η ατζέντα περιλαμβάνει ζητήματα ενέργειας, μεταφορών και θαλάσσιας διαχείρισης, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των γεωπολιτικών και εμπορικών δεσμών της ΕΕ με την ευρύτερη περιοχή.