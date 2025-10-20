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Βουλγαρία: Ανοίγει τον εναέριο χώρο για την... μετάβαση του Πούτιν στη Βουδαπέστη
Ειδήσεις
21:32 - 20 Οκτ 2025

Βουλγαρία: Ανοίγει τον εναέριο χώρο για την... μετάβαση του Πούτιν στη Βουδαπέστη

Reporter.gr Newsroom
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Η Βουλγαρία αναμένεται να επιτρέψει στον Βλαντίμιρ Πούτιν να φτάσει στη σχεδιαζόμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ στη Βουδαπέστη. 

«Εφόσον γίνονται προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και αν η προϋπόθεση για αυτό είναι η διεξαγωγή μιας συνάντησης, τότε το πιο λογικό είναι να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνάντησης με πρακτικό τρόπο», δήλωσε ο Βούλγαρος υπουργός Εξωτερικών Γκεόργκι Γκεόργκιεφ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού ραδιοφώνου της Σόφιας, στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Κρεμλινό στη ουγγρική πρωτεύουσα Βουδαπέστη. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Η ξαφνική ανακοίνωση της δεύτερης συνόδου ανέτρεψε τις ελπίδες του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λάβει από τον Τραμπ δέσμευση για αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk μεγάλης εμβέλειας. Όπως και στην περίπτωση της συνόδου της Αλάσκας, ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στην Ουκρανία να συμφωνήσει με εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας.

Ο εναέριος χώρος πάνω από τη Βουλγαρία παραμένει κλειστός

Μία από τις πιθανές αεροπορικές διαδρομές από τη Μόσχα προς τη Βουδαπέστη περνά πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Ωστόσο, ο εναέριος χώρος της νοτιοανατολικής χώρας της ΕΕ, της Βουλγαρίας, έχει κλείσει για ρωσικά αεροσκάφη μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Άλλες πιθανές διαδρομές είναι πιο βόρειες – μέσω Λευκορωσίας και Πολωνίας ή μέσω της Βαλτικής, της Γερμανίας και της Τσεχίας.

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