Η Scope υποβάθμισε τις ΗΠΑ λόγω του παρατεταμένου shutdown

Η Scope Ratings υποβάθμισε την αξιολόγηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αφαιρώντας μία βαθμίδα, εξαιτίας του παρατεταμένου αδιεξόδου στην Ουάσινγκτον σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, που έχει προκαλέσει το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

Έτσι, η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία AA-, δηλαδή τρεις βαθμίδες χαμηλότερα από το ανώτατο επίπεδο. Η Scope είχε ήδη επισημάνει ότι το πολιτικό μπλοκάρισμα στο Κογκρέσο αποτελεί βασικό λόγο για πιθανή υποβάθμιση της αμερικανικής οικονομίας.

Στην έκθεσή της, η εταιρεία αναφέρει: «Η συνεχής επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και η αποδυνάμωση των προτύπων διακυβέρνησης οδηγούν στην υποβάθμιση».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αποδυνάμωση της διακυβέρνησης καθιστά την αμερικανική πολιτική λιγότερο προβλέψιμη, αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένων πολιτικών αποφάσεων και περιορίζει τη δυνατότητα του Κογκρέσου να αντιμετωπίσει τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές προκλήσεις της χώρας.

Η νέα βαθμολογία της Scope βρίσκεται δύο βαθμίδες χαμηλότερα από εκείνη των υπόλοιπων μεγάλων οίκων — Fitch Ratings, Moody’s Ratings και S&P Global Ratings. Οι τέσσερις αυτοί οίκοι, μαζί με τη Morningstar DBRS, αποτελούν τους πέντε οργανισμούς των οποίων τις αξιολογήσεις λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η κίνηση της Scope προσθέτει ένα ακόμη αρνητικό σημάδι στο πιστωτικό προφίλ των ΗΠΑ, τη στιγμή που τα δημόσια οικονομικά της χώρας βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον χάσει την κορυφαία αξιολόγηση από όλους τους μεγάλους οίκους, μετά και την υποβάθμιση από τη Moody’s τον περασμένο Μάιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποίησε ότι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ θα εκτοξευθεί στο 140% του ΑΕΠ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια — αύξηση κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025. Ένα ποσοστό που θα ξεπερνά ακόμη και εκείνο της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Η Scope είχε ήδη από το 2023 υποβαθμίσει τις προοπτικές για το αξιόχρεο των ΗΠΑ σε αρνητικές. Στις 1 Οκτωβρίου, ο αναλυτής της εταιρείας Eiko Sievert είχε προειδοποιήσει ότι το παρατεταμένο shutdown αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την πιστοληπτική ικανότητα, σημειώνοντας ότι, αν και η πιθανότητα στάσης πληρωμών λόγω πολιτικών συγκρούσεων είναι μικρή, ο σχετικός κίνδυνος αυξάνεται συνεχώς.