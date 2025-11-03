ΥΠΟΙΚ ΗΠΑ: Αναμένει δανεισμό 569 δισ. δολ. για το τέταρτο τρίμηνο του 2025

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά πως θα δανειστεί 569 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μειωμένο κατά 21 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του Ιουλίου.

Παράλληλα, το υπουργείο προβλέπει ότι ο δανεισμός για το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα φτάσει τα 578 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο δανεισμός ανήλθε σε 1,058 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εκτιμήσεις για τον δανεισμό αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την παρακολούθηση της δημοσιονομικής πολιτικής και της χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού χρέους, ενώ επηρεάζουν τις αγορές ομολόγων και τα επιτόκια δανεισμού της χώρας.

Η μείωση της πρόβλεψης για το τέταρτο τρίμηνο αντανακλά κυρίως τις προσαρμογές στα έσοδα και τις δαπάνες του δημοσίου, σύμφωνα με αναλυτές, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δημοσιονομικής κατάστασης των ΗΠΑ εν όψει και της νέας χρονιάς.