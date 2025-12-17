Οι αποκαλύψεις Γουάιλς για τον Τραμπ, ο «συνωμοσιολόγος» Βανς και η απροσδόκητη στήριξη του Ρούμπιο

Αποσπάσματα από μια νέα συνέντευξη μίας από τις στενότερες συνεργάτιδες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επιβεβαιώνουν μεγάλο μέρος του χάους, της μικροπρέπειας και των αμφιλεγόμενων αποφάσεων που οι επικριτές του καταγγέλλουν από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Τα αιχμηρά και ασυνήθιστα ειλικρινή σχόλια έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση σε προσπάθειες υποβάθμισης της εσωτερικής αυτής μαρτυρίας, ακόμη κι όταν η ίδια η προσωπάρχης του Τραμπ επιχειρεί να αμφισβητήσει τα λόγια της. Παράλληλα αποτυπώνεται μία εικόνα για μία εσωτερική μάχη στο ρεπουμπλικανικό κόμμα και στο στενό επιτελείο του Τραμπ με φόντο τη διαδοχή του.

Ωμές περιγραφές του Τραμπ και του υπουργικού συμβουλίου

Σε αποσπάσματα από μια σειρά συνεντεύξεων στο Vanity Fair, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς διατυπώνει αυτό που μοιάζει με αφιλτράριστες απόψεις για τον Τραμπ και τα κορυφαία στελέχη και συνεργάτες του. Όπως αναφέρει η New York Times, τα σχόλια προήλθαν από σχεδόν δώδεκα συνεντεύξεις που έδωσε η Γουάιλς στο Vanity Fair.

Και τα σχόλιά της για τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς είναι πιο υπαινικτικά αλλά εξίσου αιχμηρά.

Αρχικά, είπε ότι είναι «συνωμοσιολόγος». Επιπλέον, περιέγραψε τη μετάβασή του από σκληρό επικριτή του Τραμπ σε πιστό υποστηρικτή του ως «λίγο περισσότερο, κάπως πολιτική» σε σύγκριση με ό,τι χαρακτήρισε ως πιο αρχών και ουσιαστική μεταστροφή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Αυτό δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος ο Βανς έχει περιγράψει τη δική του εξέλιξη· έχει πει ότι αυτή προέκυψε επειδή συνειδητοποίησε πως έκανε λάθος για τον Τραμπ.

Η αντίδραση του Βανς και ο ρόλος του Ρούμπιο

Την Τρίτη (16/12), ο Βανς επαίνεσε τη Γουάιλς για την αφοσίωσή της στον Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο περί «συνωμοσιολόγου» μετά από ομιλία που έδωσε στην Πενσιλβάνια, ο Βανς απάντησε: «Πιστεύω μόνο στις θεωρίες συνωμοσίας που είναι αληθινές».

Η Γουάιλς δεν ήταν η μόνη που απασχόλησε την επικαιρότητα. Στην πραγματικότητα, πήραμε ένα ισχυρό και πρώιμο σήμα για τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών το 2028, χάρη στον Ρούμπιο, όπως επισημαίνει το CNN.

«Αν ο Τζ. Ντ. Βανς θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, θα είναι ο υποψήφιος του κόμματός μας, και εγώ θα είμαι από τους πρώτους που θα τον στηρίξουν», δήλωσε ο Ρούμπιο στο Vanity Fair.

Ο Βανς θεωρείται το ξεκάθαρο φαβορί στις πρώιμες δημοσκοπήσεις για τις προκριματικές, αν και ο Ρούμπιο γενικά κατατάσσεται στη δεύτερη θέση. Ο Τραμπ δεν έχει διστάσει να μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο οι δυο τους να κατέβουν μαζί στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

Στον βαθμό που αυτή η στάση υποχώρησης από πλευράς Ρούμπιο διατηρηθεί, πρόκειται για μια σημαντική πολιτική νίκη για τον Βανς.

Ανεδαφικές πολιτικές και πολιτική εκδίκηση

Η Γουάιλς παρουσίασε τον εαυτό της ως πιστή εκτελέστρια της βούλησης του Τραμπ, που προωθεί την ατζέντα του ακόμη κι όταν διαφωνεί —όπως συνέβη με τις πολιτικές δασμών του ή με τις οριζόντιες χάρες για την 6η Ιανουαρίου. Είπε επίσης ότι συμβούλευσε τον Τραμπ να περιορίσει τη χρήση της εξουσίας του για να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους, όπως τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι.

Δεν τον συμβούλευσε, ωστόσο, να σταματήσει τη δίωξη της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, για την οποία είπε ότι «του είχε πάρει μισό δισεκατομμύριο δολάρια», αναφερόμενη σε αστική υπόθεση που είχε κερδίσει η Τζέιμς εναντίον του Τραμπ, πριν το χρηματικό πρόστιμο ακυρωθεί σε έφεση.

Συνολικά, η Γουάιλς είπε ότι δεν πιστεύει πως ο Τραμπ «ξυπνάει σκεπτόμενος την εκδίκηση». «Όταν όμως παρουσιαστεί η ευκαιρία, θα την αρπάξει», είπε. Για ορισμένους πολιτικούς αντιπάλους, η Γουάιλς παραδέχτηκε ότι ο Τραμπ «έκανε λάθος», όπως στην περίπτωση του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και της υποτιθέμενης εμπλοκής του σε εγκληματική δραστηριότητα στα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν. Αναγνώρισε επίσης ότι ο Τραμπ εμφανίζεται στα αρχεία, αλλά ισχυρίστηκε ότι «δεν βρίσκεται εκεί κάνοντας κάτι φρικτό».

Η Γουάιλς και υπουργικό συμβούλιο σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης

Τα ασυνήθιστα επικριτικά σχόλια από ένα τόσο υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση σε μια συντονισμένη προσπάθεια ελέγχου της ζημιάς. Πολλά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ και σύμμαχοί του ανάρτησαν μηνύματα επαίνου για τη Γουάιλς και επιθέσεων προς τα μέσα ενημέρωσης, σε αυτό που φαίνεται να είναι μια οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης της αρνητικής δημοσιότητας.

«Η τεράστια ποσότητα αναρτήσεων από το MAGA και το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ που ξεκινούν με “Η Σούζι Γουάιλς είναι η πιο/καλύτερη/σπουδαιότερη…” δείχνει ακριβώς πόσο μεγάλη καταστροφή πιστεύουν ότι είναι όλο αυτό».

Η ίδια η Γουάιλς αμφισβήτησε επίσης τον τρόπο παρουσίασης των δηλώσεών της, λέγοντας ότι τα λόγια της αποσπάστηκαν από το πλαίσιο ή διαψεύδοντας ορισμένα αποσπάσματα πλήρως. Για παράδειγμα, δήλωσε τη Δευτέρα στη New York Times ότι δεν θυμάται να είπε πως ο πρώην κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ, Έλον Μασκ, είναι «δηλωμένος χρήστης κεταμίνης».

«Αυτό είναι γελοίο», είπε. «Δεν θα το έλεγα αυτό και δεν θα το ήξερα», ισχυρίστηκε —πριν της αναπαραχθεί ηχογράφηση στην οποία ακούγεται να κάνει ακριβώς αυτή τη δήλωση.

Παρά τις προσπάθειες της Γουάιλς να ανασκευάσει τα λεγόμενά της, οι δηλώσεις της στο Vanity Fair φαίνεται να αποτελούν μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας από κορυφαίο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου σχετικά με τον Τραμπ και το περιβάλλον του. Ενώ η Γουάιλς και άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους στον πρόεδρο και στην προσωπάρχη του, η ίδια η Γουάιλς επιβεβαίωσε για πολλούς τη δυσλειτουργία του Λευκού Οίκου επί Τραμπ.

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