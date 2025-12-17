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Κλειστά τα θέατρα στις 27 Δεκεμβρίου λόγω απεργίας των ηθοποιών – Τι ζητούν
Magazino
10:55 - 17 Δεκ 2025

Κλειστά τα θέατρα στις 27 Δεκεμβρίου λόγω απεργίας των ηθοποιών – Τι ζητούν

Reporter.gr Newsroom
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Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο ελεύθερο θέατρο και προκηρύσσει απεργία για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η απεργία της 5ης Δεκεμβρίου, με συμμετοχή στο 97% των θεάτρων, κατέδειξε τη δύναμη του κλάδου απέναντι στις πρακτικές της εργοδοσίας, όπως οι απλήρωτες και ανασφάλιστες πρόβες, τα ωρομίσθια ένσημα και η ασταθής λειτουργία των παραστάσεων.

Το ΣΕΗ ζητά υποχρεωτική και επεκτάσιμη Συλλογική Σύμβαση για όλο τον κλάδο, μισθό 1.250 ευρώ για 5–8 παραστάσεις, ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1–4 παραστάσεις, καθώς και πληρωμένες πρόβες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Στο πλαίσιο των δράσεων του, καλεί σε συνέντευξη Τύπου στις 16 Δεκεμβρίου και σε γενική συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου, τονίζοντας ότι «στις 27 Δεκέμβρη τα θέατρα θα μείνουν κλειστά γιατί το θέατρο είμαστε εμείς».

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