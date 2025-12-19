Σεμνά και... ταπεινά, το Kennedy Center μετονομάζεται σε Trump-Kennedy Center

Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy αποφάσισε να μετονομάσει το ιστορικό προεδρικό μνημείο και πολιτιστικό ίδρυμα σε «Κέντρο Τραμπ–Κένεντι», ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης στην πλατφόρμα X η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Το Kennedy Center επιβεβαίωσε την ψηφοφορία με email προς τη Washington Post. Ο νόμος με τον οποίο ιδρύθηκε το κτίριο ορίζει ότι πρέπει να φέρει την ονομασία John F. Kennedy Center for the Performing Arts (Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy).

«Το Διοικητικό Συμβούλιο των Επιτρόπων του Kennedy Center ψήφισε σήμερα ομόφωνα να ονομαστεί το ίδρυμα “Το Μνημειακό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Donald J. Trump και John F. Kennedy”», ανέφερε σε email η Ρόμα Νταράβι, αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων του κέντρου. «Η ομόφωνη ψήφος αναγνωρίζει ότι ο νυν πρόεδρος του συμβουλίου έσωσε το ίδρυμα από οικονομική καταστροφή και φυσική παρακμή. Το νέο Trump–Kennedy Center αντικατοπτρίζει την ξεκάθαρη διακομματική στήριξη στο πολιτιστικό κέντρο της Αμερικής για τις επόμενες γενιές».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στη συνεδρίαση του συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου ευχαρίστησε τα μέλη για την ψήφο τους, σύμφωνα με παρευρισκόμενο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να συζητήσει το θέμα.

Η αυτή αλλαγή έρχεται ύστερα από μήνες κατά τους οποίους ο Τραμπ αστειευόταν επανειλημμένα για το θέμα, συμπεριλαμβανομένης της τελετής Kennedy Center Honors νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Εξεπλάγην. Τιμήθηκα», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με την ψηφοφορία κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος το απόγευμα της Πέμπτης. «Ξέρετε, σώζουμε το κτίριο. Σώσαμε το κτίριο».

Αναφέρθηκε στην έγκριση από το Κογκρέσο κονδυλίου 257 εκατομμυρίων δολαρίων για επισκευές και συντήρηση του κέντρου, καθώς και σε πρόσφατες ιδιωτικές δωρεές.

Ο Μάικλ Κάιζερ, πρόεδρος του Kennedy Center από το 2001 έως το 2014, δήλωσε ότι το κοινό, οι καλλιτέχνες και οι δωρητές ήδη αντιλαμβάνονται το κτίριο ως πολιτικοποιημένο από τότε που το ανέλαβε ο Τραμπ. «Δεν είμαι βέβαιος ότι η μετονομασία θα άλλαζε το πόσοι άνθρωποι θα αλληλεπιδρούν με τον οργανισμό», είπε.

Συνέχισε: «Πάντα το αποκαλούσαμε ένα ζωντανό μνημείο του Προέδρου Κένεντι. Όπως ακριβώς θα ήταν δύσκολο να φανταστούμε το Μνημείο της Ουάσινγκτον ή το Μνημείο του Λίνκολν να φέρουν όνομα άλλου προσώπου, έτσι είναι δύσκολο να φανταστούμε το Kennedy Center να ονομάζεται από κάποιον άλλον πέρα από τον Πρόεδρο Κένεντι».

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ απομάκρυνε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που δεν είχε διορίσει ο ίδιος και έγινε ο νέος πρόεδρός του. Το συμβούλιο περιλαμβάνει επίσης μη ψηφίζοντα ex officio μέλη, όπως τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, μερικά από τα οποία παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της Πέμπτης. «Ήμουν σε σίγαση στην κλήση και δεν μου επετράπη να μιλήσω ή να εκφράσω την αντίθεσή μου σε αυτή την κίνηση», έγραψε στο X η βουλευτής Τζόις Μπίτι (Δημοκρατική–Οχάιο), ex officio μέλος του συμβουλίου.

Μέλη της οικογένειας Κένεντι καταδίκασαν την απόφαση αλλαγής του ονόματος.

Η μετονομασία του Kennedy Center αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια των συμμάχων του Τραμπ να τιμήσουν τον πρόεδρο δίνοντας το όνομά του σε κυβερνητικά κτίρια και προγράμματα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ μετονόμασε την έδρα του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών σε «Ινστιτούτο Ειρήνης Donald J. Trump» — μια κίνηση που, σύμφωνα με νομικούς ειδικούς και Δημοκρατικούς, ήταν παράνομη, δεδομένου ότι ο οργανισμός δημιουργήθηκε με πράξη του Κογκρέσου. Ο Λευκός Οίκος φιλοξένησε επίσης εκδήλωση για τη δημιουργία των «λογαριασμών Τραμπ», νέων λογαριασμών αποταμίευσης για παιδιά που θεσπίστηκαν στη φετινή εκτενή νομοθεσία των Ρεπουμπλικανών για τη φορολογία και τη μετανάστευση.