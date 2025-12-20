Ζελένσκι: Συζητάμε τριμερή Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ – Ρήγμα με τους ευρωπαίους συμμάχους του;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τη διεξαγωγή μιας ενδεχόμενης νέας μορφής ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη συμμετοχή Αμερικανών και πιθανώς Ευρωπαίων απεσταλμένων, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Reuters, o ίδιος επισήμανε ότι το Κίεβο θα λάβει αποφάσεις σχετικά με τη μορφή των συνομιλιών μόλις διαπιστωθεί εάν οι διμερείς επαφές με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, που ξεκίνησαν χθες, αποδειχθούν θετικές. Ο Ζελένσκι τόνισε πως σχεδιάζει να συζητήσει περαιτέρω το θέμα με τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρούστεμ Ουμέροφ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο πρόεδρος δεν ανέφερε λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη μορφή των συνομιλιών που πρότεινε η αμερικανική διοίκηση.

«Οι ΗΠΑ πρότειναν να πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή συνάντηση με τους Ρώσους εκπροσώπους. Από όσα καταλαβαίνω, η δομή που προτείνεται περιλαμβάνει την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και, εφόσον συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ευρώπης, πιθανόν και την Ευρώπη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με Ρώσους αξιωματούχους στη Φλόριντα σήμερα.

Η Ουκρανία και η Ρωσία δεν έχουν εμπλακεί σε απευθείας συνομιλίες από τον Ιούλιο. Ωστόσο, οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της τετραετούς σύγκρουσης στην Ουκρανία έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι οι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι απεσταλμένοι είχαν έναν γύρο διαβουλεύσεων με Αμερικανούς εταίρους στις ΗΠΑ χθες και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές σύντομα, όπως δήλωσε ο Ουμέροφ.

Αιχμές για Ευρώπη: Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να σταματήσουν τον πόλεμο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε σαφείς αιχμές για τους ευρωπαίους συμμάχους του αφού εκτίμησε ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να πείσουν τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν αυτή τη δύναμη. Και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις, πέραν των ΗΠΑ» είπε ο Ζελένσκι απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα σχόλια που έκανε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία αν αποτύχουν οι προσπάθειες της Ουάσινγκτον.