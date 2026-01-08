Μακρόν: Οι ΗΠΑ απομακρύνονται από τους συμμάχους τους και αψηφούν διεθνείς κανόνες

«Οι ΗΠΑ απομακρύνονται προοδευτικά από ορισμένους συμμάχους και απελευθερώνονται από τους διεθνείς κανόνες», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την ετήσια ομιλία του προς τους πρεσβευτές της Γαλλίας.

Έκανε λόγο, μάλιστα, για μία «νεοαποικιακή επιθετικότητα», η οποία – όπως είπε – κυριαρχεί όλο και περισσότερο στις διπλωματικές σχέσεις, ενώ σημείωσε πως «οι διεθνείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο καλά».

«Κινούμαστε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι μεγάλες δυνάμεις που διακατέχονται από μία ξεκάθαρη δίψα να μοιράσουν μεταξύ τους τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Σημειώνεται πως η παρέμβαση Μακρόν έρχεται την ώρα που οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν να καταλήξουν σε μια συντονισμένη απάντηση στην επιθετική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο, μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια καθιερωμένη δύναμη, που σταδιακά όμως απομακρύνεται από ορισμένους συμμάχους της και διεθνείς κανόνες, τους οποίους μέχρι πρόσφατα ακόμη προωθούσε», είπε ο Μακρόν, αναφερόμενος στα τελευταία γεγονότα, και προέτρεψε την Ευρώπη να προστατεύσει τα συμφέροντα της, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενοποίησης της ευρωπαϊκής ρύθμισης του τεχνολογικού τομέα.

«Εμείς αρνούμαστε την νέα αποικιοκρατία και τον νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε επίσης την ηττοπάθεια», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε την Ομάδα των 7 (G7) και τις μεγάλες αναδυόμενες δυνάμεις να μεταρρυθμίσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση και τον ΟΗΕ.

«Η ευρωπαϊκή δημοκρατική ασπίδα προετοιμάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θα συνεχίσουμε στη Γαλλία να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτής της ατζέντας», ανέφερε ακόμη και ζήτησε την εφαρμογή εντός του 2026 ατζέντας ευρωπαϊκής προτίμησης στον τομέα του εμπορίου, τονίζοντας τη σημασία της απλοποίησης της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, «διότι χρειάζεται πραγματικά αυτή η Ευρώπη των 450 εκατομμυρίων να υπάρχει και να γίνει περισσότερο πραγματική».

Τόνισε, δε, τη σημασία της διαφύλαξης της ακαδημαϊκής ανεξαρτησίας και εξήρε «τη δυνατότητα ύπαρξης ενός ελεγχόμενου πληροφοριακού χώρου, όπου οι απόψεις μπορούν να ανταλλάσσονται απολύτως ελεύθερα, αλλά οι επιλογές δεν θα καθορίζονται από τους αλγορίθμους λίγων».