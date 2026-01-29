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Τραμπ για Ιράν: Οι τρεις απαιτήσεις για να μην εξαπολύσει επίθεση
Ειδήσεις
10:07 - 29 Ιαν 2026

Τραμπ για Ιράν: Οι τρεις απαιτήσεις για να μην εξαπολύσει επίθεση

Reporter.gr Newsroom
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Σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας νέες απειλές και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη επιχείρηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «με ταχύτητα και βία», την ώρα που σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η νέα επιθετική ρητορική ήρθε καθώς το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία, βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη, έλαβε θέσεις σε απόσταση βολής από το Ιράν, ενισχύοντας τα σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε οκτώ μήνες που ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τη συμφωνία που απαιτεί από την Τεχεράνη, μίλησε για μια «τεράστια αρμάδα» που κατευθύνεται προς την περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι «το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει».

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ευρώπης που επικαλούνται οι New York Times, οι αμερικανικές απαιτήσεις συνοψίζονται σε τρία βασικά σημεία: 1ον. την πλήρη και μόνιμη παύση του εμπλουτισμού ουρανίου, 2ον. τον δραστικό περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων και 3ον. τη διακοπή κάθε υποστήριξης προς ένοπλες οργανώσεις που θεωρούνται σύμμαχοι της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα, η απαίτηση για πλήρη εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να επαληθευτεί. Παρότι οι βασικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στο Νατάνζ και το Φόρντο υπέστησαν σοβαρές ζημιές σε προηγούμενες επιθέσεις, παραμένει τεχνικά εφικτός ο εμπλουτισμός ουρανίου σε μικρές, μυστικές εγκαταστάσεις. Αξιωματούχοι των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών σημειώνουν, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν έχει αποκτήσει πρόσβαση σε αποθέματα ουρανίου υψηλού βαθμού καθαρότητας.

Η απαίτηση για περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων θεωρείται από αναλυτές κομβική, καθώς θα αφαιρούσε από το Ιράν ένα βασικό αποτρεπτικό εργαλείο έναντι του Ισραήλ. Αντίθετα, η διακοπή της χρηματοδότησης και στρατιωτικής υποστήριξης προς οργανώσεις όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούτι εκτιμάται ότι είναι πιο εφικτή, δεδομένης της σοβαρής οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Οι New York Times σημειώνουν επίσης ότι απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στις αμερικανικές απαιτήσεις για την προστασία των Ιρανών διαδηλωτών, παρά τις παλαιότερες δημόσιες δεσμεύσεις του Τραμπ για στήριξη του κινήματος διαμαρτυρίας στο εσωτερικό της χώρας.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης επιχειρούν να χαμηλώσουν τους τόνους. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας «αμυντική», επικαλούμενος την προστασία δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται εντός εμβέλειας ιρανικών πυραύλων και drones. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο προληπτικών ενεργειών, παραδεχόμενος παράλληλα ότι σε περίπτωση κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος «κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα αναλάβει την εξουσία».

Σε αυτό το κλίμα, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να ακολουθεί μια στρατηγική έντονης πίεσης, με στόχο να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε υποχωρήσεις, την ώρα που η περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει εύφλεκτη και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

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