Axios: Πιο κοντά από ποτέ ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν απ’ όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι Αμερικανοί και αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα αναφέρει δημοσίευμα του Axios.

Μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν θα ήταν πιθανότατα μια εκτεταμένη εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων, που θα έμοιαζε περισσότερο με πλήρους κλίμακας πόλεμο παρά με τη στοχευμένη επιχείρηση του περασμένου μήνα στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι θα επρόκειτο πιθανότατα για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ, πολύ ευρύτερης κλίμακας — και πιο υπαρξιακής για το ιρανικό καθεστώς — από τον 12ήμερο πόλεμο υπό την ηγεσία του Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, στον οποίο οι ΗΠΑ συμμετείχαν τελικά για να πλήξουν τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ένας τέτοιος πόλεμος θα είχε δραματικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή και σοβαρές συνέπειες για τα υπόλοιπα τρία χρόνια της προεδρίας Τραμπ.

Με την προσοχή του Κογκρέσου και της κοινής γνώμης στραμμένη αλλού, υπάρχει ελάχιστη δημόσια συζήτηση για αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει τη σημαντικότερη αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Μέση Ανατολή εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία.

Αναλυτικά

Ο Τραμπ βρέθηκε κοντά στο να πλήξει το Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου, με αφορμή τη δολοφονία χιλιάδων διαδηλωτών από το καθεστώς.

Όταν όμως το «παράθυρο ευκαιρίας» έκλεισε, η κυβέρνηση υιοθέτησε μια στρατηγική δύο αξόνων: διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά παράλληλα με μαζική στρατιωτική ενίσχυση.

Με την καθυστέρηση και τη συγκέντρωση τόσο μεγάλων δυνάμεων, ο Τραμπ έχει ανεβάσει τον πήχη για το πώς θα μοιάζει μια επιχείρηση αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Και αυτή τη στιγμή, μια συμφωνία δεν φαίνεται πιθανή.

Οι τελευταίες εξελίξεις

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για τρεις ώρες στη Γενεύη την Τρίτη.

Παρότι και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι σημειώθηκε «πρόοδος», τα χάσματα παραμένουν μεγάλα και Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι μπορούν να γεφυρωθούν.

Ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες «πήγαν καλά» από ορισμένες απόψεις, αλλά «σε άλλες ήταν ξεκάθαρο ότι ο πρόεδρος έχει θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν».

Ο Βανς κατέστησε σαφές ότι, αν και ο Τραμπ επιθυμεί συμφωνία, μπορεί να κρίνει πως η διπλωματία έχει «φτάσει στο φυσικό της τέλος».

Η τρέχουσα εικόνα

Η αμερικανική στρατιωτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα, δώδεκα πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και πολλαπλά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Μέρος αυτής της ισχύος βρίσκεται ακόμη καθ’ οδόν.

Περισσότερες από 150 στρατιωτικές πτήσεις μεταγωγικών έχουν μεταφέρει οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο, ακόμη 50 μαχητικά — F-35, F-22 και F-16 — κατευθύνθηκαν προς την περιοχή.

Μεταξύ των γραμμών

Η αντιπαράθεση με το Ιράν διαρκεί τόσο καιρό, ώστε πολλοί Αμερικανοί ενδέχεται να έχουν εξοικειωθεί ή αποστασιοποιηθεί. Ωστόσο, ο πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει νωρίτερα — και να είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας — απ’ όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι, σύμφωνα με πηγές.

Η στρατιωτική και ρητορική κλιμάκωση του Τραμπ καθιστά δύσκολη μια υποχώρηση χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από το Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Δεν είναι στον χαρακτήρα του Τραμπ να κάνει πίσω, ενώ οι σύμβουλοί του δεν θεωρούν την ανάπτυξη όλης αυτής της στρατιωτικής ισχύος ως μπλόφα.

Με τον Τραμπ όλα είναι πιθανά. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι συνομιλίες.

Το χρονοδιάγραμμα

Η ισραηλινή κυβέρνηση — η οποία πιέζει για ένα μέγιστο σενάριο που θα στοχεύει όχι μόνο το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα αλλά και την αλλαγή καθεστώτος — προετοιμάζεται για ενδεχόμενο πολέμου εντός ημερών, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ορισμένες αμερικανικές πηγές αναφέρουν στο Axios ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε ότι ενδεχόμενα πλήγματα μπορεί να απέχουν ακόμη εβδομάδες. Άλλοι, ωστόσο, εκτιμούν ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι συντομότερο.

«Το αφεντικό αρχίζει να χάνει την υπομονή του. Κάποιοι γύρω του τον προειδοποιούν να μην πάει σε πόλεμο με το Ιράν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε στρατιωτική δράση τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε σύμβουλος του Τραμπ.

Το παρασκήνιο

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν μετά τις συνομιλίες της Τρίτης ότι το Ιράν πρέπει να επανέλθει με μια αναλυτική πρόταση εντός δύο εβδομάδων.

Στις 19 Ιουνίου του περασμένου έτους, ο Λευκός Οίκος είχε θέσει προθεσμία δύο εβδομάδων στον Τραμπ για να αποφασίσει μεταξύ συνέχισης των συνομιλιών ή στρατιωτικών πληγμάτων. Τρεις ημέρες αργότερα, εξαπέλυσε την επιχείρηση «Midnight Hammer».

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται διπλωματική ανατροπή με το Ιράν. Υπάρχουν όμως ολοένα και περισσότερα στοιχεία ότι ένας πόλεμος βρίσκεται προ των πυλών.