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Μπέσεντ (ΥΠΟΙΚ ΗΠΑ): Εντός της εβδομάδας ο νέος δασμός 15%
Ειδήσεις
14:56 - 04 Μαρ 2026

Μπέσεντ (ΥΠΟΙΚ ΗΠΑ): Εντός της εβδομάδας ο νέος δασμός 15%

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ γνωστοποίησε ότι ο νέος προσωρινός παγκόσμιος δασμός ύψους 15% πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην εμπορική πολιτική της Ουάσιγκτον.

Το μέτρο είχε ανακοινωθεί τον περασμένο μήνα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να ακυρώσει το προηγούμενο δασμολογικό πλαίσιο που είχε προωθήσει η αμερικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, ο νέος συντελεστής θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, ωστόσο αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το διεθνές εμπόριο, καθώς εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναπροσαρμογής της εμπορικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών, με την κυβέρνηση να επιδιώκει ενίσχυση της διαπραγματευτικής της θέσης έναντι βασικών εμπορικών εταίρων.

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