Μπέσεντ (ΥΠΟΙΚ ΗΠΑ): Εντός της εβδομάδας ο νέος δασμός 15%

Το μέτρο είχε ανακοινωθεί τον περασμένο μήνα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να ακυρώσει το προηγούμενο δασμολογικό πλαίσιο που είχε προωθήσει η αμερικανική κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, ο νέος συντελεστής θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, ωστόσο αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το διεθνές εμπόριο, καθώς εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναπροσαρμογής της εμπορικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών, με την κυβέρνηση να επιδιώκει ενίσχυση της διαπραγματευτικής της θέσης έναντι βασικών εμπορικών εταίρων.