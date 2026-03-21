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Ιράκ: Επίθεση με drone στις υπηρεσίες πληροφοριών στη Βαγδάτη – Νεκρός ένας αξιωματικός
Ειδήσεις
14:19 - 21 Μαρ 2026

Ιράκ: Επίθεση με drone στις υπηρεσίες πληροφοριών στη Βαγδάτη – Νεκρός ένας αξιωματικός

Reporter.gr Newsroom
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Ένας αξιωματικός του ιρακινού στρατού έχασε τη ζωή του σήμερα (21/3) σε επίθεση που εξαπέλυσαν «εκτός νόμου ομάδες» κατά του αρχηγείου της Ιρακινής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο κέντρο της Βαγδάτης, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση».  

Επιπλέον, ένας ακόμα αξιωματικός τραυματίστηκε από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον Σάαντ Μάαν, εκπρόσωπο των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράκ, περίπου στις 10:00 το πρωί τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδας) «ένα drone στοχοθέτησε το αρχηγείο της Ιρακινής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη συνοικία Μάνσουρ».

Νωρίτερα, ένας Ιρακινός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας είχε δηλώσει στο AFP ότι η επίθεση – η οποία συνέβη εν μέσω εορτασμών για τη γιορτή Άιντ αλ Φιτρ, που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανού – είχε στόχο «το κτίριο τηλεπικοινωνιών» της ιρακινής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία συνεργάζεται με Αμερικανούς συμβούλους στο Ιράκ στον αγώνα κατά των τζιχαντιστών.

Ένα δεύτερο drone, που καταγράμματος την επιχείρηση σε βίντεο, έπεσε στους χώρους ενός αθλητικού κέντρου, όπου συχνάζουν πλούσιοι Ιρακινοί και διπλωμάτες, όπως συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

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