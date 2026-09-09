Ντουμπάι: Νεκρός ναυτικός από drone σε τάνκερ μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου

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Ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του σε περιστατικό που σημειώθηκε στο δεξαμενόπλοιο πετρελαϊκών προϊόντων Hercules Star, με σημαία Γιβραλτάρ, ενώ το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοιχτά του Ντουμπάι, ανακοίνωσε την Τετάρτη η ναυλώτρια εταιρεία Peninsula.

«Με βαθιά θλίψη και λύπη επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει ένας νεκρός», ανέφερε η Peninsula σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου.

«Επιπλέον, ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και εξειδικευμένη ομάδα εργάζεται για τον εντοπισμό του. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έχουν εντοπιστεί και είναι ασφαλή», πρόσθεσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πηγών στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, το πλοίο ενδέχεται να δέχθηκε πλήγμα από drone.

Η υπηρεσία UKMTO, που συνδέεται με το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό, ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι έλαβε αναφορά για πλοίο που παρουσίαζε κλίση, σε απόσταση 24 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Ρασίντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο.

Σύμφωνα με την UKMTO, το περιστατικό «ενδέχεται να υποδηλώνει εισροή υδάτων μετά από επίθεση με άγνωστο βλήμα».

Η τοποθεσία βρισκόταν κοντά στο Hercules Star, σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Νωρίτερα την Τετάρτη, αξιωματούχοι λιμένων ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ δέχθηκε πλήγμα από drone στα χωρικά ύδατα του Ιράκ.