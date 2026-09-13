83 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Βιάννου - Το μήνυμα Βατσινά

Σε δήλωσή της η κα. Βατσινά αναφέρει:

«83 χρόνια μετά, η Βιάννος και η Δυτική Ιεράπετρα δεν ξεχνούν.

Τον Σεπτέμβριο του 1943, η ναζιστική θηριωδία άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς, καμένα σπίτια και οικογένειες ξεκληρισμένες. Μια πληγή που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει.

Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και των επιζώντων και κρατάμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια.

Η μνήμη δεν είναι εκδίκηση. Είναι Δικαιοσύνη, ευθύνη και χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές.

Η Ελλάδα συνεχίζει να διεκδικεί τις γερμανικές επανορθώσεις, τις αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Από τη μαρτυρική Βιάννο, το μήνυμα παραμένει δυνατό: Δεν ξεχνάμε. Δεν σιωπούμε. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε.

Γιατί η μνήμη είναι ο δρόμος προς ένα μέλλον χωρίς πόλεμο, ναζισμό και φασισμό».