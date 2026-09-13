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83 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Βιάννου - Το μήνυμα Βατσινά
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14:05 - 13 Σεπ 2026

83 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Βιάννου - Το μήνυμα Βατσινά

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα Αντίστασης αλλά και μη παραίτησης από τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων έστειλε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά, 83 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα της Βιάννου.

Σε δήλωσή της η κα. Βατσινά αναφέρει:

«83 χρόνια μετά, η Βιάννος και η Δυτική Ιεράπετρα δεν ξεχνούν.

Τον Σεπτέμβριο του 1943, η ναζιστική θηριωδία άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς, καμένα σπίτια και οικογένειες ξεκληρισμένες. Μια πληγή που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει.

Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και των επιζώντων και κρατάμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια.

Η μνήμη δεν είναι εκδίκηση. Είναι Δικαιοσύνη, ευθύνη και χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές.

Η Ελλάδα συνεχίζει να διεκδικεί τις γερμανικές επανορθώσεις, τις αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Από τη μαρτυρική Βιάννο, το μήνυμα παραμένει δυνατό: Δεν ξεχνάμε. Δεν σιωπούμε. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε.

Γιατί η μνήμη είναι ο δρόμος προς ένα μέλλον χωρίς πόλεμο, ναζισμό και φασισμό».

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