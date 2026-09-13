Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ: 120 δόσεις, 13η σύνταξη και προστασία δανειοληπτών προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ – €1,27 δισ. για τον 13ο μισθό

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ το μεσημέρι της Κυριακής (13/9) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε ως βασικό στόχο την πολιτική αλλαγή και την πρωτιά του κόμματος στις εθνικές εκλογές. Τι απάντησε για την κοστολόγηση του προγράμματος, τις μετεκλογικές συνεργασίες, τις υποκλοπές και το ιδιωτικό χρέος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη «πολιτικής αλλαγής», επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του κόμματος είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών, τονίζοντας ότι το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του.

«Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα»

Η πρώτη ερώτηση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αφορούσε την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του κόμματος να υπερασπίζεται τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

«Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά και δεν έβρεξε δισεκατομμύρια», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας σύγκριση με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το 2018, όταν, όπως είπε, «είχαμε έναν κατακλυσμό του Νώε σε επίπεδο δισ. και υποσχέσεων που ποτέ δεν έγιναν πράξη».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο» για το κοινωνικό κράτος, τη δημιουργία νέας παραγωγικής βάσης και μια οικονομία που δεν θα στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο real estate.

«Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα», τόνισε.

«Στις εκλογές δεν θα κριθεί το δικό μου μέλλον, αλλά το μέλλον της χώρας»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ήττας του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει για την προεδρία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι δεν τον απασχολεί η επόμενη ημέρα για τον ίδιο.

«Είμαστε σε μία καμπή. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας», σημείωσε, προσθέτοντας πως «για να υπάρξει αλλαγή πορείας πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει τον στόχο του».

«Δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών γιατί δεν θα κριθεί το δικό μου μέλλον, αλλά το μέλλον ενός ολόκληρου λαού», ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ να δώσουν τη μάχη «ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη, δεν είναι κόμμα παρέας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε εκ νέου κριτική στη Νέα Δημοκρατία, συγκρίνοντας τον τρόπο λειτουργίας των δύο κομμάτων.

«Αν είχε βγει ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κι έλεγε επίδομα ανεργίας δύο μηνών θα είχε γίνει σεισμός. Αν έβγαινε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και έλεγε συγκυβέρνηση με ΝΔ θα είχε γίνει σεισμός», είπε.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη, δεν είναι κόμμα παρέας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το κόμμα του κοιτά «τη μάχη για την πολιτική αλλαγή, τίποτε επιμέρους, τίποτε προσωπικό».

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Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει»

Στο ζήτημα των υποκλοπών, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

«Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι και άλλα πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, ασκώντας κριτική σε όσους επιδιώκουν να διαδραματίσουν κυβερνητικό ρόλο ενώ, όπως είπε, δείχνουν ανοχή σε φαινόμενα παρακράτους.

«Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς θέλουν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατώφλι της Δικαιοσύνης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ακόμη ότι αναμένει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και προανήγγειλε επόμενες ενέργειες μόλις αυτή εκδοθεί.

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«Δεν έχω το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο»

Απαντώντας στην κριτική ότι δεν διαθέτει ιδιαίτερο επικοινωνιακό χάρισμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε υψηλούς τόνους.

«Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο δεν το έχω», είπε, ενώ πρόσθεσε: «Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδύομαι τον φιλελεύθερο και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής».

Αναφερόμενος στη δική του πολιτική διαδρομή, υπογράμμισε ότι ξεκίνησε από γειτονιά του Ηρακλείου, φοίτησε σε δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο και εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα.

«Δεν είχα κανέναν πίσω μου, ούτε ολιγάρχες, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες», ανέφερε.

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«Πλεονέκτημά μου η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου»

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως βασικό του πλεονέκτημα την κοινωνική αξιοπιστία και την πολιτική του διαδρομή.

«Αν έχω ένα πλεονέκτημα είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν», τόνισε.

Παράλληλα, ζήτησε την εμπιστοσύνη των πολιτών, προκειμένου, όπως είπε, να υλοποιήσει το όραμά του για «μία ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο, μία ανθεκτική παραγωγική βάση, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και ισχυρούς θεσμούς».

«Μητσοτάκης ή Ερντογάν» – «Αποκάλυψη της φαιδρότητας και της αλαζονείας»

Αναφερόμενος στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ερντογάν», που είχε θέσει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «αποκάλυψη της φαιδρότητας και της αλαζονείας της κυβέρνησης».

«Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει θα το αποφασίσει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός», δήλωσε.

Όπως είπε, εφόσον οι πολίτες εμπιστευθούν το ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξει κυβέρνηση, «και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά και την αλαζονεία».

Για τα ελληνοτουρκικά, υποστήριξε ότι τα λεγόμενα «ήρεμα νερά» αποτελούν «επικοινωνιακό κατασκεύασμα», ενώ επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

«Η κοινωνική ατζέντα δεν είναι στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέρριψε την ερμηνεία ότι οι προτάσεις που παρουσίασε στη ΔΕΘ θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.

«Η κοινωνική ατζέντα δεν είναι στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Έχουμε ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος», ανέφερε.

Παράλληλα, απάντησε στην κριτική της κυβέρνησης ότι αρκετές από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ήδη υλοποιούνται, επιμένοντας ότι το κόμμα του παρουσιάζει ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία.

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση»

Ερωτηθείς για το κατά πόσο θεωρεί εφικτή τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ξεκάθαρος ως προς τον εκλογικό στόχο.

«Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος παραμένει ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης», δήλωσε.

«Ο κόσμος το λέει: "Δεν πάει άλλο". Απαιτείται ριζοσπαστική αλλαγή, χωρίς μεγάλα λόγια», πρόσθεσε.

«Οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι η στρατηγική του κόμματος έχει αποφασιστεί από τα συλλογικά του όργανα και δεν πρόκειται να αλλάξει.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι συσπείρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει», ανέφερε.

«Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση για το πώς θα πορευτούμε. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Ν.Δ. Οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν», υπογράμμισε.

13η σύνταξη και 13ος μισθός

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι δεσμεύσεις του κόμματος είναι συγκεκριμένες και κοστολογημένες.

Για τη 13η σύνταξη ανέφερε ότι η πρόταση προβλέπει σταδιακή εφαρμογή, με την πρώτη δόση το 2027 και τη δεύτερη το 2030. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη δόση υπολείπεται κατά 60 εκατ. ευρώ από τις σχετικές ανακοινώσεις της ΝΔ.

Για τον 13ο μισθό σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευθεί για σταδιακή επαναφορά του, με συνολικό κόστος 1,27 δισ. ευρώ.

«Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες», τόνισε, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος ως μέρος ενός συνολικού σχεδίου κοινωνικής δικαιοσύνης.

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Ρύθμιση 120 δόσεων και αλλαγή φορολογίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, απορρίπτοντας τη συζήτηση περί παρασκηνίου.

«Εμείς στη ΔΕΘ κάναμε το καθήκον μας και το καθήκον το δικό μου είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή», δήλωσε.

«Η εμπλοκή στα σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να πουν κάτι σοβαρό για τη χώρα και τρέφονται με το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο λαός την ημέρα των εκλογών», πρόσθεσε.

Ως παραδείγματα των προτεραιοτήτων του ΠΑΣΟΚ ανέφερε τη ρύθμιση των χρεών των μικρομεσαίων με 120 δόσεις, τη «δεύτερη ευκαιρία» για τους δανειολήπτες και ένα διαφορετικό μοντέλο φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

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«Η ΝΔ οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία»

Απαντώντας στην κριτική ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ αποτελούν «συνταγές χρεοκοπίας», ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία.

«Πάει πολύ να δεχόμαστε μαθήματα υπευθυνότητας και ρεαλισμού από τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε.

Υποστήριξε μάλιστα ότι εάν το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει όσα ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «η χώρα θα είχε πάει στη δραχμή».

Ιδιωτικό χρέος: «Να μπει φραγμός στα κοράκια των funds»

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων.

«Το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν αφορά μόνο όσους χρωστούν, αφορά την κοινωνία και την οικονομία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Υποστήριξε ότι το κράτος πρέπει να διαχωρίζει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από τους καλόπιστους και συνεργάσιμους δανειολήπτες, οι οποίοι βρέθηκαν σε αδυναμία πληρωμής εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

«Ο ρόλος του κράτους είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά», είπε χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ, όπως ανέφερε, προτείνει τον εξορθολογισμό της αγοράς ιδιωτικού χρέους, την προστασία της πρώτης κατοικίας και το δικαίωμα του συνεργάσιμου δανειολήπτη να εξαγοράζει το δάνειό του.

«Μιλάμε για μία γενικότερη αλλαγή στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια των funds και των servicers που κρατούν σε ομηρία εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες», κατέληξε.