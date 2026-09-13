Ο Σι Τζινπίνγκ καλεί τις χώρες των BRICS να εργαστούν για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Το μπλοκ των BRICS θα πρέπει να εργαστεί για μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, προσθέτοντας ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου συνεχίζει να εξελίσσεται με σύνθετο τρόπο. Η σύγκρουση αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες στους λαούς της περιοχής και δεν είναι προς το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο Σι σε ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί το Σάββατο.

«Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να επιμείνουν στην κατεύθυνση μιας πολιτικής λύσης και να προωθήσουν μια μόνιμη και συνολική κατάπαυση του πυρός. Πρέπει να δώσουμε σημασία στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των προβλημάτων», ανέφερε ο Κινέζος πρόεδρος, σύμφωνα με μετάφραση της ομιλίας του μέσω Google, από το απομαγνητοφωνημένο κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα η κινεζική κυβέρνηση.

Ο Σι πρόσθεσε ότι το Παλαιστινιακό ζήτημα βρίσκεται διαχρονικά στον πυρήνα του προβλήματος της Μέσης Ανατολής και υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής της λεγόμενης «λύσης των δύο κρατών» με το Ισραήλ.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τα μέλη των BRICS και να διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί για την επίτευξη ειρήνης και ηρεμίας στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου», δήλωσε ο Σι.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν και σημαντικός αγοραστής των ενεργειακών εξαγωγών της Τεχεράνης.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε τον περασμένο μήνα ένα νέο κύμα αυστηρών οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Τα μέτρα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, τα οποία ονομάστηκαν «Operation Economic Outcast», έχουν ως στόχο να διακόψουν τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές διασυνδέσεις του Ιράν με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε αφήσει να εννοηθεί κατά την ανακοίνωση της επιχείρησης ότι η Κίνα δεν θα εξαιρεθεί από τα μέτρα.

Ενώ οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύθηκαν στον απόηχο της σύγκρουσης, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Κίνα έχει συμβάλει στην αποτροπή μιας ακόμη μεγαλύτερης ανόδου, χάρη στα αποθέματα που συσσωρεύει εδώ και χρόνια και στη συνακόλουθη μείωση των αγορών πετρελαίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υποδεχθεί τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο αργότερα αυτόν τον μήνα.

Οι BRICS ιδρύθηκαν το 2009 ως αντίβαρο στη δυτική κυριαρχία και αρχικά αποτελούνταν από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική. Στην πορεία διευρύνθηκαν, συμπεριλαμβάνοντας την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, την Ινδονησία, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.