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Ο πόλεμος με το Ιράν είναι μια «καταστροφή», προειδοποιούν οι G7 - Αλλά δεν μπορούν να τον σταματήσουν
Ειδήσεις
11:11 - 26 Μαρ 2026

Ο πόλεμος με το Ιράν είναι μια «καταστροφή», προειδοποιούν οι G7 - Αλλά δεν μπορούν να τον σταματήσουν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει καταστροφικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησαν τα ευρωπαϊκά μέλη της G7.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κορυφαίων βιομηχανικών χωρών — ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ιαπωνία — πρόκειται να συναντηθούν στη Γαλλία για μια διήμερη σύνοδο, με τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας.

Ευρωπαίοι ηγέτες και υπουργοί εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τον αντίκτυπο του πολέμου την παραμονή της συνάντησης, κατά την οποία αναμένεται να ενθαρρύνουν τις ΗΠΑ να αναζητήσουν διέξοδο αποκλιμάκωσης με το Ιράν.

Αυτό συμβαίνει, σημειώνει το CNBC, εν μέσω του φαινομενικού αδιεξόδου σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, καθώς και πιθανής κλιμάκωσης με την απειλή ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων.

«Για να το πω ξεκάθαρα, αυτός ο πόλεμος είναι καταστροφή για τις οικονομίες του κόσμου», προειδοποίησε νωρίς την Πέμπτη ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

«Οι ευρωπαίοι εταίροι και η Γερμανία τόνισαν από την αρχή ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη μας εκ των προτέρων. Κανείς δεν μας ρώτησε. Δεν είναι δικός μας πόλεμος», δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Αυστραλία.

Οι διεθνείς τιμές ενέργειας έχουν εκτοξευθεί από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, με ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και σε γειτονικά κράτη του Κόλπου να έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές λόγω αεροπορικών επιδρομών και αντεπιθέσεων του Ιράν.

Το σχεδόν πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη — ενός ζωτικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου — έχει περιορίσει σοβαρά τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες, με την ηγεσία της ΕΕ να προειδοποιεί ότι η κατάσταση είναι «κρίσιμη».

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο κόσμος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια σύγκρουση «που έχει αλλάξει φύση, και επομένως έχουν αλλάξει και οι οικονομικές συνέπειες».

«Σήμερα, το 30% έως 40% της διυλιστικής ικανότητας στον Κόλπο έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί. Μίλησα με τον υπουργό Ενέργειας του Κατάρ [Σαάντ Σερίδα Αλ Καάμπι], ο οποίος είπε ότι το 17% της παραγωγικής ικανότητας φυσικού αερίου έχει καταστραφεί μετά τις επιθέσεις σε αυτές τις εγκαταστάσεις — και θα χρειαστούν χρόνια, περίπου τρία χρόνια, για να αποκατασταθεί».

Ακόμη και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που θεωρείται «ψιθυρίστρια του Τραμπ», περιέγραψε την Τετάρτη την κρίση στη Μέση Ανατολή ως μια κατάσταση που «αφορά όλους και που, αν συνεχιστεί στον χρόνο, θα μπορούσε σαφώς να προκαλέσει οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα επηρεάσουν περισσότερες χώρες, ιδίως τις πιο ευάλωτες, ξεκινώντας από την αφρικανική ήπειρο».

Η Ουάσινγκτον αναζητά διέξοδο;

Η τελευταία σύνοδος της G7 — στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ΕΕ, καθώς και προσκεκλημένες αντιπροσωπείες από τη Σαουδική Αραβία, τη Βραζιλία, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Ουκρανία — πραγματοποιείται τη στιγμή που η Ουάσινγκτον φαίνεται να αναζητά μια διέξοδο από τον πόλεμο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος υποστήριξαν αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν συνομιλίες με υψηλόβαθμους — αλλά ανώνυμους — Ιρανούς αξιωματούχους και δήλωσαν ότι έχουν προτείνει ένα ειρηνευτικό σχέδιο στην Τεχεράνη μέσω διαμεσολαβητών.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί φέρεται να δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αξιωματούχοι εξετάζουν την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί απευθείας με τις ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο χωρών μέσω διαμεσολαβητών «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ».

Στη συνέχεια, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα απορρίψει μια πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ, αντιπροτείνοντας ένα σχέδιο πέντε σημείων που θα έδινε στην Τεχεράνη τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Περιπλέκοντας περαιτέρω την εικόνα των πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γρήγορα για πιθανή περαιτέρω στρατιωτική δράση. Αυτό περιλαμβάνει ενδεχόμενη κατάληψη του πετρελαϊκού λιμανιού στο νησί Χαργκ ή το άνοιγμα ξανά του στενού, αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι πληροφορίες δείχνουν πως «οι εχθροί του Ιράν» σχεδιάζουν να καταλάβουν «ένα από τα ιρανικά νησιά» με τη στήριξη μιας ανώνυμης χώρας της περιοχής.

Αποκλεισμένα σε μεγάλο βαθμό από τις προσπάθειες ειρήνης, τα μέλη της G7 φαίνεται να έχουν πολύ μικρή επιρροή στη στάση και τις προθέσεις της Ουάσινγκτον όσον αφορά το Ιράν, ιδιαίτερα μετά τις επικρίσεις του Τραμπ προς τους συμμάχους που αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος. Και το λέω εδώ και καιρό — αναρωτιέμαι αν το ΝΑΤΟ θα ήταν ποτέ εκεί για εμάς. Αυτό ήταν ένα μεγάλο τεστ, γιατί δεν τους χρειαζόμαστε, αλλά θα έπρεπε να είναι εκεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την περασμένη εβδομάδα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, φέρεται να προκάλεσε αντιδράσεις στην Ευρώπη όταν επαίνεσε τον Τραμπ σε συνέντευξή του στο CBS το περασμένο Σαββατοκύριακο και άφησε να εννοηθεί ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα «ενωθούν» για να «ανταποκριθούν στο κάλεσμα του προέδρου, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ».

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δείξει απροθυμία να εμπλακούν σε αυτό που θεωρούν πόλεμο επιλογής και όχι αναγκαιότητας. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, συνόψισε αυτή τη στάση λέγοντας την περασμένη εβδομάδα: «Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης. Δεν ξεκινήσαμε εμείς τον πόλεμο. Δεν μας ζητήθηκε η γνώμη».

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