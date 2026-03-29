ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αντι-Τραμπ διαδηλώσεις «No Kings» σε χιλιάδες πόλεις των ΗΠΑ
Ειδήσεις
11:45 - 29 Μαρ 2026

Αντι-Τραμπ διαδηλώσεις «No Kings» σε χιλιάδες πόλεις των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Διαδηλωτές που καταγγέλλουν τις επιθετικές προσπάθειες απελάσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πόλεμο στο Ιράν και άλλες πολιτικές του, βγήκαν στους δρόμους πόλεων σε όλη τη χώρα το Σάββατο, στον τρίτο γύρο των διαδηλώσεων «No Kings».

Περισσότερες από 3.200 εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί και στις 50 πολιτείες, αφού οι δύο προηγούμενες πανεθνικές κινητοποιήσεις είχαν προσελκύσει εκατομμύρια συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με το Reuters, μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, το Ντάλας, τη Φιλαδέλφεια και την Ουάσινγκτον, όμως τα δύο τρίτα των εκδηλώσεων «No Kings» έγιναν εκτός μεγάλων πόλεων — μια αύξηση σχεδόν 40% για μικρότερες κοινότητες σε σχέση με την πρώτη κινητοποίηση του κινήματος τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ο ΤΡΑΜΠ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΑΠΕΙΛΗ», ΛΕΕΙ Ο ΝΤΕ ΝΙΡΟ

Στη Μινεσότα, σημείο έντασης στην καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης από τον Τραμπ, πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση έξω από το Καπιτώλιο της πολιτείας στο Σεντ Πολ. Πολλοί κρατούσαν αφίσες με φωτογραφίες της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, Αμερικανών πολιτών που σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς μετανάστευσης στη Μινεάπολη φέτος.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ, υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών το 2024, είπε στο πλήθος ότι η αντίστασή τους στον Τραμπ και τις πολιτικές του τους καθιστά «την καρδιά και την ψυχή» όλων όσων είναι καλά στις ΗΠΑ.

«Μας αποκαλούν ριζοσπάστες», είπε. «Και ναι, έχουμε ριζοσπαστικοποιηθεί — από τη συμπόνια, την αξιοπρέπεια, τη νόμιμη διαδικασία, τη δημοκρατία και από την αποφασιστικότητα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντισταθούμε στον αυταρχισμό».

{https://x.com/toninhodocall/status/2037957705613148631}

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Μπέρνι Σάντερς από το Βερμόντ, επικριτής του Τραμπ και πρώην υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2016 και το 2020, μίλησε επίσης στην εκδήλωση στη Μινεσότα. Ο μουσικός Μπρους Σπρίνγκστιν ερμήνευσε το τραγούδι του «Streets of Minneapolis» — μια μπαλάντα που επικρίνει την καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ και θρηνεί τους θανάτους των Γκουντ και Πρέτι.

«Δεν θα επιτρέψουμε αυτή η χώρα να διολισθήσει σε αυταρχισμό ή ολιγαρχία», δήλωσε ο Σάντερς. «Εμείς, ο λαός, θα κυβερνάμε».

Η Εθνική Ρεπουμπλικανική Επιτροπή Κογκρέσου επέκρινε Δημοκρατικούς πολιτικούς και υποψηφίους για τη στήριξή τους στις διαδηλώσεις.

«Αυτές οι “Μισώ την Αμερική” διαδηλώσεις είναι όπου οι πιο βίαιες και παρανοϊκές φαντασιώσεις της άκρας αριστεράς βρίσκουν μικρόφωνο και οι Δημοκρατικοί της Βουλής παίρνουν οδηγίες», δήλωσε εκπρόσωπος της επιτροπής.

{https://x.com/AcansHaber/status/2038174901949927725}

Στη Νέα Υόρκη, πλήθος που η αστυνομία εκτίμησε σε δεκάδες χιλιάδες εκτεινόταν για πάνω από 10 οικοδομικά τετράγωνα στο Μανχάταν. Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένας από τους διοργανωτές, είπε ότι κανένας πρόεδρος πριν τον Τραμπ δεν έχει αποτελέσει «τόσο μεγάλη υπαρξιακή απειλή για τις ελευθερίες και την ασφάλειά μας».

Η Χόλι Μπέμις, 54 ετών, είπε ότι εκείνη και άλλοι διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη δρουν στο ίδιο πνεύμα με τους προγόνους της που πολέμησαν στην Αμερικανική Επανάσταση.

«Πολεμήσαμε ενάντια στους βασιλιάδες και για την ελευθερία», είπε. «Απλώς το κάνουμε ξανά».

Στο National Mall στην Ουάσινγκτον, το πλήθος φώναζε συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και κρατούσε αντι-Τραμπ πλακάτ. Έξω από κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στο Μέριλαντ, ομάδα ηλικιωμένων σε αναπηρικά καροτσάκια κρατούσε πινακίδες που προέτρεπαν τους οδηγούς να «αντισταθούν στην τυραννία» και «να κορνάρουν αν θέλουν δημοκρατία».

Χιλιάδες συμμετείχαν σε εκδήλωση στο Ντάλας, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών «No Kings» και αντιδιαδηλωτών, μεταξύ των οποίων ομάδα με επικεφαλής τον Ενρίκε Τάριο, πρώην ηγέτη της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys.

Μικρές συμπλοκές ξέσπασαν όταν αντιδιαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους. Η αστυνομία του Ντάλας προχώρησε τελικά σε αρκετές συλλήψεις.

Οι πολιτικές του Τραμπ έχουν κινητοποιήσει την αντιπολίτευση, είπε ο διαδηλωτής Κρις Μπρέντελ.

«Αν πρέπει να του αναγνωρίσω κάτι, είναι ότι κινητοποίησε τους διαφωνούντες», είπε. «Δεν μπορώ πια να μένω σιωπηλός, λόγω των παιδιών μου και του μέλλοντος».

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στο Λος Άντζελες, η συνταξιούχος Τερέζα Γκάνελ είπε ότι συμμετείχε γιατί «είναι σημαντικό όλοι να πάρουν θέση ενάντια στον αυταρχισμό, τον φασισμό και την απληστία».

«Το μόνο που κάνει ο Τραμπ είναι να πλουτίζει τον εαυτό του, αφαιρώντας από τους απλούς Αμερικανούς», είπε.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για επίθεση κατά ομοσπονδιακών αστυνομικών καθώς 1.000 «ταραξίες» περικύκλωσαν ομοσπονδιακό κτίριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τσιμεντόλιθους και έλαβαν ιατρική φροντίδα στο περιστατικό στο Roybal Federal Building.

Πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν επειδή δεν απομακρύνθηκαν από περιοχή κοντά σε ομοσπονδιακή φυλακή, ανέφερε η αστυνομία του Λος Άντζελες. Ομοσπονδιακές αρχές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα αφού κάποιοι πέταξαν αντικείμενα πάνω από φράχτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhepe551yf49?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, που θα καθορίσουν τη σύνθεση του Κογκρέσου, οι διοργανωτές λένε ότι παρατηρούν αύξηση στον αριθμό όσων οργανώνουν αντι-Τραμπ εκδηλώσεις και εγγράφονται για συμμετοχή ακόμη και σε έντονα Ρεπουμπλικανικές πολιτείες όπως το Άινταχο, το Ουαϊόμινγκ, η Μοντάνα και η Γιούτα.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει πέσει στο 36%, το χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Προάστια-κλειδιά που συχνά καθορίζουν εκλογές παρουσιάζουν «τεράστια» αύξηση ενδιαφέροντος, δήλωσε η Λία Γκρίνμπεργκ, συνιδρύτρια της οργάνωσης Indivisible, που ξεκίνησε το κίνημα «No Kings».

Η πρώτη εκδήλωση «No Kings», στα γενέθλια του Τραμπ στις 14 Ιουνίου πέρυσι, προσέλκυσε 4 έως 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Η δεύτερη, τον Οκτώβριο, περίπου 7 εκατομμύρια.

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου έγιναν επίσης ως αντίδραση στους βομβαρδισμούς του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μια σύγκρουση που διαρκεί πλέον τέσσερις εβδομάδες.

Η Μόργκαν Τέιλορ, που συμμετείχε στη διαδήλωση στην Ουάσινγκτον με τον 12χρονο γιο της, είπε ότι εξοργίστηκε από τη στρατιωτική δράση στο Ιράν, την οποία χαρακτήρισε «ανόητο πόλεμο».

«Κανείς δεν μας επιτίθεται», είπε. «Δεν χρειάζεται να είμαστε εκεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhekfamgjq09?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων, υποστηρίζουν οι ΗΠΑ
Ειδήσεις

Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων, υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Karma is a bitch: Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ από το Μουντιάλ
Magazino

Karma is a bitch: Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ από το Μουντιάλ

Η Κούβα βυθίστηκε σε πανεθνικό μπλακ άουτ, καθώς συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Η Κούβα βυθίστηκε σε πανεθνικό μπλακ άουτ, καθώς συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βγάζει κόκκινη κάρτα σε Τραμπ και Ινφαντίνο
Ειδήσεις

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βγάζει κόκκινη κάρτα σε Τραμπ και Ινφαντίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
07/07/2026 - 10:11

Παρασύρης: «Εκπτώσεις», απεντάξεις και κρυφές αναθεωρήσεις στα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας του Ταμείου Ανάκαμψης

Αναλύσεις
07/07/2026 - 10:02

ΧΑ: Ισχυρές αντοχές απέναντι στην ευρωπαϊκή διόρθωση - Στο επίκεντρο οι 2600 μονάδες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
07/07/2026 - 09:57

Πάλι χτύπησε ο Ρώσος φαρσέρ

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 09:51

Ασία: Ισχυρές «αναταράξεις» με τον Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών

Εργασιακά
07/07/2026 - 09:45

«Σύντομο ανέκδοτο» η σύγκλιση των εισοδημάτων με την ΕΕ: Μόλις 1,5% στην πενταετία 2023-2027

Οικονομία
07/07/2026 - 09:30

ΕΔΣ: Τα ρίσκα στον ορίζοντα – Το χρέος θα συνοδεύει τη χώρα έως το 2070

Σχόλια Αγοράς
07/07/2026 - 09:26

Οι δύο παράγοντες που κινούν τα νήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/07/2026 - 09:19

Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων, υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 09:00

ifo: Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση επιδεινώνονται

Magazino
07/07/2026 - 08:48

Στα 82 του ο Κιθ Ρίτσαρντς δηλώνει έτοιμος για νέα παγκόσμια περιοδεία με τους Rolling Stones

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 08:32

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο

Ναυτιλία
07/07/2026 - 08:15

IMO: Έκκληση για την απελευθέρωση 44 ναυτικών που κρατούνται όμηροι από Σομαλούς πειρατές

Magazino
07/07/2026 - 08:05

Karma is a bitch: Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ από το Μουντιάλ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/07/2026 - 08:00

Όταν τα logistics γίνονται… εργαλείο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
07/07/2026 - 07:50

Ινφαντίνο: Ένας πανίσχυρος άνθρωπος σπάνια εμφανίζεται τόσο υποτακτικός

Ειδήσεις
07/07/2026 - 07:45

Η Κούβα βυθίστηκε σε πανεθνικό μπλακ άουτ, καθώς συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ

Αναλύσεις
07/07/2026 - 07:31

JP Morgan και Morgan Stanley... υπέγραψαν το 4Χ4 στο ΧΑ

Ανεμοδείκτης
07/07/2026 - 07:19

Ο... αυθόρμητος κ. Σγουρός και τα παγωμένα χαμόγελα

Εμπορεύματα
07/07/2026 - 07:07

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 23:16

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο

Οικονομία
06/07/2026 - 23:00

Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες – Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής;

Magazino
06/07/2026 - 22:30

Shein, Temu και Zara: Το κρυφό και εφιαλτικό κόστος των φθηνών ρούχων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/07/2026 - 22:00

Χημική Βιομηχανία: Η Ελλάδα αντέχει, η Ευρώπη πιέζεται – Τα στοιχήματα

Υγεία
06/07/2026 - 21:30

Γιατί γερνάμε; - Μπορούμε τελικά να καθυστερήσουμε τη γήρανση;

Οικονομία
06/07/2026 - 21:15

Βελτιωμένη εικόνα για την κλαδική δυναμική στις αρχές του 2026, παρά τις νέες ενεργειακές πιέσεις

Ειδήσεις
06/07/2026 - 21:07

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βγάζει κόκκινη κάρτα σε Τραμπ και Ινφαντίνο

Πολιτική
06/07/2026 - 20:50

Αδειάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Ποιοι παίρνουν τον δρόμο της εξόδου

Ειδήσεις
06/07/2026 - 20:19

Συστηματική κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πολιτική
06/07/2026 - 20:05

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 20:02

Η Microsoft προχωρά σε 3.200 απολύσεις στο τμήμα του Xbox

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ