Αντι-Τραμπ διαδηλώσεις «No Kings» σε χιλιάδες πόλεις των ΗΠΑ

Διαδηλωτές που καταγγέλλουν τις επιθετικές προσπάθειες απελάσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πόλεμο στο Ιράν και άλλες πολιτικές του, βγήκαν στους δρόμους πόλεων σε όλη τη χώρα το Σάββατο, στον τρίτο γύρο των διαδηλώσεων «No Kings».

Περισσότερες από 3.200 εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί και στις 50 πολιτείες, αφού οι δύο προηγούμενες πανεθνικές κινητοποιήσεις είχαν προσελκύσει εκατομμύρια συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με το Reuters, μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, το Ντάλας, τη Φιλαδέλφεια και την Ουάσινγκτον, όμως τα δύο τρίτα των εκδηλώσεων «No Kings» έγιναν εκτός μεγάλων πόλεων — μια αύξηση σχεδόν 40% για μικρότερες κοινότητες σε σχέση με την πρώτη κινητοποίηση του κινήματος τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ο ΤΡΑΜΠ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΑΠΕΙΛΗ», ΛΕΕΙ Ο ΝΤΕ ΝΙΡΟ

Στη Μινεσότα, σημείο έντασης στην καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης από τον Τραμπ, πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση έξω από το Καπιτώλιο της πολιτείας στο Σεντ Πολ. Πολλοί κρατούσαν αφίσες με φωτογραφίες της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, Αμερικανών πολιτών που σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς μετανάστευσης στη Μινεάπολη φέτος.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ, υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών το 2024, είπε στο πλήθος ότι η αντίστασή τους στον Τραμπ και τις πολιτικές του τους καθιστά «την καρδιά και την ψυχή» όλων όσων είναι καλά στις ΗΠΑ.

«Μας αποκαλούν ριζοσπάστες», είπε. «Και ναι, έχουμε ριζοσπαστικοποιηθεί — από τη συμπόνια, την αξιοπρέπεια, τη νόμιμη διαδικασία, τη δημοκρατία και από την αποφασιστικότητα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντισταθούμε στον αυταρχισμό».

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Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Μπέρνι Σάντερς από το Βερμόντ, επικριτής του Τραμπ και πρώην υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2016 και το 2020, μίλησε επίσης στην εκδήλωση στη Μινεσότα. Ο μουσικός Μπρους Σπρίνγκστιν ερμήνευσε το τραγούδι του «Streets of Minneapolis» — μια μπαλάντα που επικρίνει την καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ και θρηνεί τους θανάτους των Γκουντ και Πρέτι.

«Δεν θα επιτρέψουμε αυτή η χώρα να διολισθήσει σε αυταρχισμό ή ολιγαρχία», δήλωσε ο Σάντερς. «Εμείς, ο λαός, θα κυβερνάμε».

Η Εθνική Ρεπουμπλικανική Επιτροπή Κογκρέσου επέκρινε Δημοκρατικούς πολιτικούς και υποψηφίους για τη στήριξή τους στις διαδηλώσεις.

«Αυτές οι “Μισώ την Αμερική” διαδηλώσεις είναι όπου οι πιο βίαιες και παρανοϊκές φαντασιώσεις της άκρας αριστεράς βρίσκουν μικρόφωνο και οι Δημοκρατικοί της Βουλής παίρνουν οδηγίες», δήλωσε εκπρόσωπος της επιτροπής.

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Στη Νέα Υόρκη, πλήθος που η αστυνομία εκτίμησε σε δεκάδες χιλιάδες εκτεινόταν για πάνω από 10 οικοδομικά τετράγωνα στο Μανχάταν. Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένας από τους διοργανωτές, είπε ότι κανένας πρόεδρος πριν τον Τραμπ δεν έχει αποτελέσει «τόσο μεγάλη υπαρξιακή απειλή για τις ελευθερίες και την ασφάλειά μας».

Η Χόλι Μπέμις, 54 ετών, είπε ότι εκείνη και άλλοι διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη δρουν στο ίδιο πνεύμα με τους προγόνους της που πολέμησαν στην Αμερικανική Επανάσταση.

«Πολεμήσαμε ενάντια στους βασιλιάδες και για την ελευθερία», είπε. «Απλώς το κάνουμε ξανά».

Στο National Mall στην Ουάσινγκτον, το πλήθος φώναζε συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και κρατούσε αντι-Τραμπ πλακάτ. Έξω από κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στο Μέριλαντ, ομάδα ηλικιωμένων σε αναπηρικά καροτσάκια κρατούσε πινακίδες που προέτρεπαν τους οδηγούς να «αντισταθούν στην τυραννία» και «να κορνάρουν αν θέλουν δημοκρατία».

Χιλιάδες συμμετείχαν σε εκδήλωση στο Ντάλας, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών «No Kings» και αντιδιαδηλωτών, μεταξύ των οποίων ομάδα με επικεφαλής τον Ενρίκε Τάριο, πρώην ηγέτη της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys.

Μικρές συμπλοκές ξέσπασαν όταν αντιδιαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους. Η αστυνομία του Ντάλας προχώρησε τελικά σε αρκετές συλλήψεις.

Οι πολιτικές του Τραμπ έχουν κινητοποιήσει την αντιπολίτευση, είπε ο διαδηλωτής Κρις Μπρέντελ.

«Αν πρέπει να του αναγνωρίσω κάτι, είναι ότι κινητοποίησε τους διαφωνούντες», είπε. «Δεν μπορώ πια να μένω σιωπηλός, λόγω των παιδιών μου και του μέλλοντος».

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στο Λος Άντζελες, η συνταξιούχος Τερέζα Γκάνελ είπε ότι συμμετείχε γιατί «είναι σημαντικό όλοι να πάρουν θέση ενάντια στον αυταρχισμό, τον φασισμό και την απληστία».

«Το μόνο που κάνει ο Τραμπ είναι να πλουτίζει τον εαυτό του, αφαιρώντας από τους απλούς Αμερικανούς», είπε.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για επίθεση κατά ομοσπονδιακών αστυνομικών καθώς 1.000 «ταραξίες» περικύκλωσαν ομοσπονδιακό κτίριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τσιμεντόλιθους και έλαβαν ιατρική φροντίδα στο περιστατικό στο Roybal Federal Building.

Πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν επειδή δεν απομακρύνθηκαν από περιοχή κοντά σε ομοσπονδιακή φυλακή, ανέφερε η αστυνομία του Λος Άντζελες. Ομοσπονδιακές αρχές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα αφού κάποιοι πέταξαν αντικείμενα πάνω από φράχτη.

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Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, που θα καθορίσουν τη σύνθεση του Κογκρέσου, οι διοργανωτές λένε ότι παρατηρούν αύξηση στον αριθμό όσων οργανώνουν αντι-Τραμπ εκδηλώσεις και εγγράφονται για συμμετοχή ακόμη και σε έντονα Ρεπουμπλικανικές πολιτείες όπως το Άινταχο, το Ουαϊόμινγκ, η Μοντάνα και η Γιούτα.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει πέσει στο 36%, το χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Προάστια-κλειδιά που συχνά καθορίζουν εκλογές παρουσιάζουν «τεράστια» αύξηση ενδιαφέροντος, δήλωσε η Λία Γκρίνμπεργκ, συνιδρύτρια της οργάνωσης Indivisible, που ξεκίνησε το κίνημα «No Kings».

Η πρώτη εκδήλωση «No Kings», στα γενέθλια του Τραμπ στις 14 Ιουνίου πέρυσι, προσέλκυσε 4 έως 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Η δεύτερη, τον Οκτώβριο, περίπου 7 εκατομμύρια.

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου έγιναν επίσης ως αντίδραση στους βομβαρδισμούς του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μια σύγκρουση που διαρκεί πλέον τέσσερις εβδομάδες.

Η Μόργκαν Τέιλορ, που συμμετείχε στη διαδήλωση στην Ουάσινγκτον με τον 12χρονο γιο της, είπε ότι εξοργίστηκε από τη στρατιωτική δράση στο Ιράν, την οποία χαρακτήρισε «ανόητο πόλεμο».

«Κανείς δεν μας επιτίθεται», είπε. «Δεν χρειάζεται να είμαστε εκεί».

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