Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιάννη Τζούστα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, σήμερα τα ξημερώματα, σε ηλικία 69 ετών.

Ο Γιάννης Τζούστας γεννήθηκε στο Βόλο το 1957 και ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και ιδιαιτέρως την κολύμβηση και την υδατοσφαίριση, από την παιδική του ηλικία. Μετά την απόκτηση του πτυχίου του από το Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, ξεκίνησε την μακρά πορεία του στην δημοσιογραφία το 1978, από τη σύνταξη των διεθνών θεμάτων στην εφημερίδα «ΟΔΗΓΗΤΗΣ», καθώς ήταν γνώστης τεσσάρων ξένων γλωσσών. Το 1986 μεταπήδησε στο αθλητικό τμήμα του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» και ταυτόχρονα ξεκίνησε τη συνεργασία του με το περιοδικό «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ». Το 1989 ήταν η απαρχή της πορείας του στα ερτζιανά από τον Ρ/Σ «902 Αριστερά στα FM», συνεχίζοντας στη δημόσια ραδιοφωνία (ΕΡΑ1 και ΕΡΑ ΣΠΟΡ) από το 1991 κι έπειτα. Εργάστηκε ως αρχισυντάκτης και παρουσιαστής αθλητικών εκπομπών στην ΕΡΤ1 (Παράθυρο στα Σπορ», «Αθλητικό Περισκόπιο»), συνεργάστηκε με τον Τ/Σ «ΑΝΤΕΝΝΑ» ως αρχισυντάκτης ειδικής εκπομπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και διετέλεσε αρχισυντάκτης των αθλητικών τμημάτων των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» έως τη συνταξιοδότησή του.

Κατά τη διάρκεια της 35χρονης επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, κάλυψε δημοσιογραφικά επτά Ολυμπιακές διοργανώσεις, έχοντας την ευκαιρία να ζήσει από κοντά και να καταγράψει ιστορικές στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού. Παράλληλα, κάλυψε για τα Μέσα Ενημέρωσης στα οποία εργάστηκε πλήθος Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων στίβου, βόλεϊ, μπάσκετ, γυμναστικής και υγρού στίβου. Το 2002 διετέλεσε Διευθυντής Τύπου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής ανδρών-εφήβων, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής γυναικών-νεανίδων. Υπήρξε, επίσης, τηλεσχολιαστής των μίτινγκ της GOLDEN LEAGUE στίβου και συνεργάστηκε με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ως υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της.

Ο Γιάννης Τζούστας αφήνει διακριτό αποτύπωμα στην αθλητική δημοσιογραφία, την οποία υπηρέτησε με καινοτομία και βαθιά γνώση του αντικειμένου. Άνθρωπος πολυπράγμων, με πνευματική καλλιέργεια και περιέργεια που ξεπερνούσε τα στενά όρια του επαγγέλματος, κατόρθωσε να κερδίσει την εκτίμηση και τον σεβασμό των συναδέλφων του για την αντικειμενικότητά του, την ευρυμάθεια και την επαγγελματική ευσυνειδησία που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Παράλληλα με την επαγγελματική του καριέρα, υπήρξε ενεργός στους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες. Πάντα κοντά στην ΕΣΗΕΑ και παρών στις διεκδικήσεις του Κλάδου, διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της Ενώσεως, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ και αντιπρόσωπος σε συνέδρια της Ομοσπονδίας.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη σύζυγό του και συνάδελφο Δήμητρα Κουντή και τους γιους του, Χρήστο και Ιάσονα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Γιάννη Τζούστα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Αυγούστου στις 17:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τυχόν δωρεές στη μνήμη του συναδέλφου να ενισχύσουν το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ:

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