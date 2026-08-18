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Το Brent στα 91 δολάρια μετά το πλήγμα σε πλοίο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ
Εμπορεύματα
15:14 - 18 Αυγ 2026

Το Brent στα 91 δολάρια μετά το πλήγμα σε πλοίο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη (18/8) και οι κίνδυνοι περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή ώθησαν την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κοντά στις ακτές του Ομάν, σε μια περιοχή που θεωρείται ότι αποτελεί τον νότιο διάδρομο εξόδου από τον Περσικό Κόλπο προς τον Κόλπο του Ομάν, συνέβη εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξακολουθούν να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση ως προς τις θέσεις τους σχετικά με τον έλεγχο της σημαντικότερης ναυτιλιακής οδού της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και LNG.

Οι δηλώσεις που έγιναν από το Ιράν και τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα απομακρύνουν ακόμη περισσότερο την προοπτική ειρήνης στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές του αργού πετρελαίου υψηλότερα.

Έτσι, νωρίς την Τρίτη, η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 91 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,69% στα 91,50 δολάρια. Οριακά πάνω από τα 91 δολάρια διατηρήθηκε και μέχρι το μεσημέρι. Το αμερικανικό σημείο αναφοράς, το WTI, ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,92% και φτάνοντας στα 85,28 δολάρια.

«Οι τιμές εξακολουθούν να υποστηρίζονται από την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στον Λίβανο και τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για διαταραχές στον περιφερειακό εφοδιασμό και περιπλέκει τις προοπτικές για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», έγραψαν οι αναλυτές εμπορευμάτων της ING, Warren Patterson και Ewa Manthey, σε σημείωμά τους νωρίς την Τρίτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 15:16
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