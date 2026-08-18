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Wall Street: Πιέσεις στις μετοχές λόγω αποδόσεων ομολόγων και πετρελαίου
Χρηματιστήρια
16:45 - 18 Αυγ 2026

Wall Street: Πιέσεις στις μετοχές λόγω αποδόσεων ομολόγων και πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Wall Street κινείται πτωτικά την Τρίτη (18/8), καθώς η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενισχύει τις ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό και υψηλές τιμές πετρελαίου. Πιέσεις στην ευρύτερη αγορά άσκησε παράλληλα η υποχώρηση των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow χάνει 0,46% στις 53.323,16 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,43% στις 26.403,73 μονάδες και ο Nasdaq ζημιώνεται κατά 0,88% στις 26.410,90 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού Treasury αυξήθηκε κατά περισσότερο από μία μονάδα βάσης, στο 5,323%, διαμορφούμενη σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Μάλιστα, τη Δευτέρα η απόδοση είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2007.

Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά βαλτώσει. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα επιτεθεί στο Ομάν «εάν σταθεί εμπόδιο».

Στο μεταξύ, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο, μετά την άνοδό του τη Δευτέρα, ενισχύεται κατά 0,9% την Τρίτη, ξεπερνώντας τα 85 δολάρια το βαρέλι.

«Λόγω της δυναμικής του επενδυτικού αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, οι μετοχές μέχρι σήμερα δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τη συνεχή άνοδο των παγκόσμιων αποδόσεων των ομολόγων. Ωστόσο, αν αυτή η τάση των επιτοκίων συνεχιστεί —και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί— είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι να επηρεάσει την αγορά», δήλωσε ο Peter Boockvar, chief investment officer της One Point BFG Wealth Partners.

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