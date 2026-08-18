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Πλαστικά Κρήτης: Εξαγόρασε τη Naturplas στο Μαρόκο – Στα €20 εκατ. οι εκτιμώμενες πωλήσεις το 2026
Ανακοινώσεις
18:12 - 18 Αυγ 2026

Πλαστικά Κρήτης: Εξαγόρασε τη Naturplas στο Μαρόκο – Στα €20 εκατ. οι εκτιμώμενες πωλήσεις το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει υπογράψει Επιστολή Πρόθεσης (LoI) για την εξαγορά του 100% των μετοχών της μαροκινής εταιρίας Naturplas Industrial SARL (ΝΡΙ), παραγωγού πλαστικών φύλλων για κάλυψη θερμοκηπίων και άλλες αγροτικές χρήσεις.

Η ΝΡΙ πραγματοποίησε το 2025 πωλήσεις 12,5 εκατ.€, ενώ για το 2026 οι πωλήσεις της εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 20 εκατ.€. Η εταιρία διαθέτει σύγχρονη βιομηχανική μονάδα στο Τετουάν κι ολοκλήρωσε στις αρχές του 2026 επένδυση σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό, που υπερδιπλασιάζει την παραγωγική της δυναμικότητα και δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη διεθνή παρουσία και την παραγωγική βάση του Ομίλου καθώς το Μαρόκο διαθέτει πολύ μεγάλη και αναπτυσσόμενη τοπική αγορά, ανταγωνιστικότατο κόστος πρώτων υλών, ενέργειας και εργασίας, καθώς και ευνοϊκή γεωγραφική θέση και εμπορικές συμφωνίες που διευκολύνουν τις εξαγωγές προς την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου τριμήνου και η αξία της θα προσδιοριστεί με βάση συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία της μαροκινής εταιρίας.

Η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της συναλλαγής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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