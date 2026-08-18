Κωνσταντελιάδα...

Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της ελληνικής επικαιρότητας στις ήσυχες ημέρες του Αυγούστου, γιατί μεγάλη μερίδα οπαδών του Δικεφάλου θεώρησε λανθασμένη τη συγκεκριμένη επιλογή της διοίκησης, αλλά και του παίκτη.

Οι αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, ήταν έντονες. Καταλήψεις στα γραφεία του ΠΑΟΚ, διαδηλώσεις, και φυσικά χιλιάδες διαδικτυακές απειλές στα social media.

Όπως φαίνεται, εν έτει 2026 υπάρχουν ακόμα... ρομαντικές ψυχές ανάμεσά μας που θεωρούν ότι το ποδόσφαιρο, οι διοικήσεις, οι ποδοσφαιριστές και οι μάνατζερ είναι... υπεράνω χρημάτων.

Θεωρούν λοιπόν ξεπούλημα τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, παρότι η προσφορά ήταν πολύ μεγάλη και ο ΠΑΟΚ θα έχει έσοδα 32 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα ο παίκτης θα ανεβάσει το κασέ του από το 1,5 εκατ. ευρώ το χρόνο στα 3,2 εκατ. ευρώ. Μα, λένε οι επικριτές (ορισμένοι εξ αυτών και σοβαροί άνθρωποι με δημόσιο λόγο), ο «Ντέλιας» ήταν ικανοποιημένος και με το 1,5 εκατ. ευρώ που έπαιρνε. Του φτάνουν και του περισσεύουν!

Σοβαρά; Από πότε οι ποδοσφαιριστές είναι υπάλληλοι που παίρνουν όσα χρειάζονται για να ζήσουν; Είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά; Δεν βλέπετε που ο Κριστιάνο και ο Μέσι παίζουν στα... βαθιά γεράματα; Δεν τους φτάνουν όσα έχουν ήδη βγάλει λέτε; Φτάνουν για δέκα ζωές, αλλά οι παίκτες είναι πλέον... ατομικές επιχειρήσεις που ζουν κι άλλες οικογένειες. Που εξυπηρετούν μία μεγάλη βιομηχανία.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, άλλωστε, ούτε μία περίπτωση καλού ποδοσφαιριστή που να ξεκίνησε και να τελείωσε την καριέρα του στην ίδια ομάδα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ομάδα που δεν έχει παίξει ποτέ Champions League όπως ο ΠΑΟΚ. Γιατί πράγματι, εκτός από τα χρήματα, υπάρχουν και οι φιλοδοξίες των ποδοσφαιριστών.

Υπάρχουν φυσικά οι περιπτώσεις του Μίλερ που έμεινε για πάντα στην Μπάγερν ή του Τότι που παρέμεινε στη Ρόμα, αλλά σόρρυ, δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη.

Όσο για το επιχείρημα των πιο... μετριοπαθών οπαδών ότι ο Κωνσταντέλιας είχε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το 2029 και θα μπορούσε να τον πουλήσει του χρόνου, ουσιαστικά επιβεβαιώνει όσα λέμε παραπάνω. Νομοτελειακά ο Κωνσταντέλιας ήταν θέμα χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Όπως έφυγε ο Καρέτσας από την Γκενκ (που επίσης ξεκίνησε από τη β' ομάδα).

Και επιτρέψτε μου μία προσωπική εκτίμηση, είμαι βέβαιος ότι ο Κωνσταντέλιας δεν θα το μετανιώσει κι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Απλώς, η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία. Ο Ντέλιας θα ανοίξει τα φτερά του στο Ντόρτμουντ και κυρίως θα ανοίξει το... μυαλό του.

Μην υπερεκτιμάτε λοιπόν ούτε τις ομάδες σας, ούτε το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Οι καλοί είναι για να... φεύγουν. Και όλοι έχουν την τιμή τους.

ΥΓ. Ένα ΠΑΟΚτσάκι ανιψάκι μου (14 ετών), που προφανώς αγαπάει ειλικρινά τον Κωνσταντέλια, αλλά έχει όπως φαίνεται κοινό νου και παράλληλα διαβάζει... ιστορία, μου είπε για την Κωνστανελιάδα... «Τι θέλουμε δηλαδή για τον Ντέλια, να γίνει Χατζηπαναγής;»